Szijjártó szerint a légtérsértő, magyar drónokról beszélő Zelenszkij „rémeket lát”

POLITIKA
Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát” - ezzel reagált Szijjártó Péter magyar külügyminiszter arra, hogy az ukrán elnök szerint „nagy valószínűséggel” magyar felderítő drónok sértették meg az ukrán légteret.

Szijjártó Péter a reakciójához egy Origo-cikket is csatolt, ami a RIA Novosti orosz állami hírügynökségre hivatkozva állítja azt, hogy Zelenszkijnek nincsenek bizonyítékai a drónincidensre. A hírügynökséget Vlagyimir Putyin hozta létre 2013-ban egy elnöki rendelettel.

A magyar külügyminiszter reakciója a Facebookon
Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Az ukrán és a magyar vezetés között pénteken tovább romlott a viszony, mivel Ukrajna kitiltott az országa területéről három magas rangú magyar katonai tisztviselőt. Az volt az ukrán vezetés válaszlépése arra, hogy augusztus végén a magyar kormány kitiltotta Magyarország területéről Robert Brovdi ukrán parancsnokot a Barátság-kőolajvezeték elleni ukrán támadás miatt.

POLITIKA drónincidens origo RIA Novosti Magyarország barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij robert brovdi Szijjártó Péter ukrajna vlagyimir putyin
