„Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát” - ezzel reagált Szijjártó Péter magyar külügyminiszter arra, hogy az ukrán elnök szerint „nagy valószínűséggel” magyar felderítő drónok sértették meg az ukrán légteret.
Szijjártó Péter a reakciójához egy Origo-cikket is csatolt, ami a RIA Novosti orosz állami hírügynökségre hivatkozva állítja azt, hogy Zelenszkijnek nincsenek bizonyítékai a drónincidensre. A hírügynökséget Vlagyimir Putyin hozta létre 2013-ban egy elnöki rendelettel.
Az ukrán és a magyar vezetés között pénteken tovább romlott a viszony, mivel Ukrajna kitiltott az országa területéről három magas rangú magyar katonai tisztviselőt. Az volt az ukrán vezetés válaszlépése arra, hogy augusztus végén a magyar kormány kitiltotta Magyarország területéről Robert Brovdi ukrán parancsnokot a Barátság-kőolajvezeték elleni ukrán támadás miatt.
Az ukrán elnök vizsgálatot rendelt el.
Bár nevet nem írtak, Orbán Balázs megerősítette a 444-nek: a kárpátaljai magyar származású Robert Brovdi az, akit kitiltanak Magyarországról és a schengeni övezetből a Barátság kőolajvezeték elleni támadás miatt.
Zelenszkij már két éve is felrobbantotta volna az olajvezetéket, most üt vissza, hogy Magyarország 2022 óta nem sokat tett a leválásért az oroszokról. De miért most támadják a Druzsbát az ukránok, mennyit érnek Orbánék fenyegetései, és mi lesz a magyar ellátással?