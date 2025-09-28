A Privátbankár azonnali hatállyal megszüntette az együttműködést Káncz Csabával

„Káncz Csaba külsős szerzőként, alkalomszerűen, geopolitikai tematikájú anyagokat készített a Privátbankár szerkesztőségének. A történtek után az együttműködés minden formáját azonnali hatállyal megszüntettük Káncz Csabával, szerződését közös megegyezéssel felbontottuk” – közölte a Telex megkeresésére a Privátbankár lapigazgatója, miután Káncz neve eltűnt a lap impresszumából. Gáspár András hozzátette: külsős szerzőktől is elvárják, hogy eleget tegyenek az újságírás szakmai és és etikai szabályainak,

„még akkor is, ha az említett Facebook-bejegyzést az Igazságügyi Minisztérium jelentése szerint is magánszemélyként, és nem újságíróként írta”.

Az Igazságügyi Minisztérium háromoldalas vizsgálati jelentése szerint Káncz Csaba elemző szeptember 13-ai Facebook-posztja után lepték el az ellenzéki nyilvánosságot a bejegyzések, amik bármiféle bizonyíték nélkül próbálták összekötni Rogán Antalt és Semjén Zsoltot a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaélésekkel. Többek között ez a híresztelés vezetett oda, hogy hétfőn a parlamentben a miniszterelnök-helyettesnek mentegetőznie kellett az ellenzéki képviselők gyanúsítgató kérdései után. Arról, hogy kicsoda a brit kémnek beállított Káncz Csaba, itt írtunk bővebben.