A Privátbankár azonnali hatállyal megszüntette az együttműködést Káncz Csabával

„Káncz Csaba külsős szerzőként, alkalomszerűen, geopolitikai tematikájú anyagokat készített a Privátbankár szerkesztőségének. A történtek után az együttműködés minden formáját azonnali hatállyal megszüntettük Káncz Csabával, szerződését közös megegyezéssel felbontottuk” – közölte a Telex megkeresésére a Privátbankár lapigazgatója, miután Káncz neve eltűnt a lap impresszumából. Gáspár András hozzátette: külsős szerzőktől is elvárják, hogy eleget tegyenek az újságírás szakmai és és etikai szabályainak,
„még akkor is, ha az említett Facebook-bejegyzést az Igazságügyi Minisztérium jelentése szerint is magánszemélyként, és nem újságíróként írta”.
Az Igazságügyi Minisztérium háromoldalas vizsgálati jelentése szerint Káncz Csaba elemző szeptember 13-ai Facebook-posztja után lepték el az ellenzéki nyilvánosságot a bejegyzések, amik bármiféle bizonyíték nélkül próbálták összekötni Rogán Antalt és Semjén Zsoltot a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaélésekkel. Többek között ez a híresztelés vezetett oda, hogy hétfőn a parlamentben a miniszterelnök-helyettesnek mentegetőznie kellett az ellenzéki képviselők gyanúsítgató kérdései után. Arról, hogy kicsoda a brit kémnek beállított Káncz Csaba, itt írtunk bővebben.
Ilyen gyorsan terjedő, konkrét és súlyos vádaskodás talán még soha nem volt kormánypárti politikus ellen, mint most Semjén Zsolt ellen. Az ezt terjesztők kérdésünkre és a kormány nyomozására is azt mondták, nincs bizonyítékuk. Sok dolog együttállása kellett ahhoz, hogy egy ilyen vád ennyire hatásos legyen bizonyítékok nélkül, nem csoda, hogy a Fidesz megtorlást ígér.
Az Igazságügyi Minisztérium jelentése alapján az sem egyértelmű, melyik párt szakértőjeként vett részt a parlament nemzetbiztonsági bizottságának ülésein.