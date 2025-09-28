Éjjel intenzív támadást mért Kijevre Oroszország

Az ukrán fővárost éjszaka „hatalmas támadás” érte Oroszország részéről – közölte Vitalij Klicsko kijevi polgármester. Egy ötemeletes épület részben megsemmisült, mondta. Legalább három embert kórházba szállítottak.
Ukrajna külügyminisztere szerint több száz drón és rakéta vett részt a legutóbbi támadási hullámban az országban. Andrij Szibiha azt mondta, minél költségebbé kell tenni Oroszország számára a további eszkalációs lépéseket.
Oroszország nem kommentálta a hírt. Szombaton Volodimir Zelenszkij ukrán elnök figyelmeztetett, hogy Oroszország nem áll meg az ő országánál, ezért teszteli az európai légvédelmet a NATO katonai szövetséghez tartozó több országban végrehajtott legutóbbi behatolásokkal. Az elmúlt hetekben Dániába, Észtországba és Lengyelországba repültek be idegen drónok. (BBC)
Több órán át ott tartózkodtak.
Az észtek az ENSZ Biztonsági Tanácsát is összehívták, mely rendkívüli ülésen tárgyalja a történteket.
A lengyelek és nyugati vezetők szerint szervezett orosz provokáció történt, az oroszok tagadnak. A dróntámadásnak még úgy is nagyon súlyos politikai következményei lehetnek, ha az nem szándékos volt. Napirenden a NATO 4. cikkely élesítése.