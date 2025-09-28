Éjjel intenzív támadást mért Kijevre Oroszország

Az ukrán fővárost éjszaka „hatalmas támadás” érte Oroszország részéről – közölte Vitalij Klicsko kijevi polgármester. Egy ötemeletes épület részben megsemmisült, mondta. Legalább három embert kórházba szállítottak.

Ukrajna külügyminisztere szerint több száz drón és rakéta vett részt a legutóbbi támadási hullámban az országban. Andrij Szibiha azt mondta, minél költségebbé kell tenni Oroszország számára a további eszkalációs lépéseket.

Oroszország nem kommentálta a hírt. Szombaton Volodimir Zelenszkij ukrán elnök figyelmeztetett, hogy Oroszország nem áll meg az ő országánál, ezért teszteli az európai légvédelmet a NATO katonai szövetséghez tartozó több országban végrehajtott legutóbbi behatolásokkal. Az elmúlt hetekben Dániába, Észtországba és Lengyelországba repültek be idegen drónok. (BBC)