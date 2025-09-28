Életbe léptek az Irán elleni szankciók, tíz évvel a nukleáris megállapodás után

Az ENSZ átfogó gazdasági és katonai szankciói ismét életbe léptek Iránnal szemben, egy évtizeddel azután, hogy a teheráni nukleáris programról szóló megállapodás nyomán felfüggesztették őket. A szankciók visszaállítását az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország közösen kezdeményezte, arra hivatkozva, hogy Irán fokozta nukleáris tevékenységét és nem működik együtt a nemzetközi hatóságokkal.

Teherán júniusban felfüggesztette nukleáris létesítményeinek ellenőrzését – amely a 2015-ös egyezmény szerint kötelezettsége –, miután Izrael és az Egyesült Államok bombatámadásokat hajtott végre több iráni nukleáris helyszín és katonai bázis ellen. Maszúd Peszeskján iráni elnök a múlt héten azt mondta, Iránnak nincs szándékában atomfegyvert fejleszteni, és a szankciók visszaállítását „méltánytalannak, igazságtalannak és jogszerűtlennek” nevezte.

A 2015-ös Közös Átfogó Cselekvési Terv (JCPOA) korlátozza Irán nukleáris létesítményeit, dúsított uránkészleteit, valamint a kutatás és fejlesztés terén végzett tevékenységét. Célja, hogy a polgári nukleáris program ne váljon fegyverkezéssé. Irán a tilalom alá eső tevékenységeit felpörgette, miután Donald Trump első elnöki ciklusában 2016-ban kiléptette az Egyesült Államokat a megállapodásból, a paktumot kezdettől fogva hibásnak minősítve és jobb feltételeket ígérve.

Az Egyesült Államok és Izrael júniusi légicsapásait részben Irán nukleáris fejlesztéseinek visszafordítása, részben a Teherán által felfegyverzett regionális szövetségesek Izrael elleni támadásai miatti megtorlásként hajtották végre. Míg Trump „óriási károkról” beszélt, mások kétségbe vonják, hogy sikerült-e érdemben hátráltatni az iráni nukleáris programot.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter Fotó: OZAN KOSE/AFP

Az európai szövetségesek abban bíznak, hogy a feszültség diplomáciai úton mérsékelhető, de az ENSZ-közgyűlés margóján ezen a héten tartott egyeztetések nem hoztak megállapodást a szankciók késleltetéséről. A brit, francia és német külügyminiszterek szerint „nem maradt más választás”, mint életbe léptetni a szankciókat, mivel Irán „ismételten megszegte” vállalásait, és nem működik együtt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter vasárnap felszólította António Guterres ENSZ-főtitkárt, hogy akadályozza meg a nemzetközi szankciók végrehajtási mechanizmusának visszaállítását. „Irán nem fog elismerni semmiféle kísérletet a szankciók kiterjesztésére, újbóli bevezetésére vagy érvényesítésére” – szögezte le a külügyminiszter. Az Irán elleni valamennyi szankció közép-európai idő szerint vasárnap hajnali 2 órakor ismét érvénybe lép. Az iráni külügyminiszter korábban „jogilag semmisnek” nyilvánította a szankciók hétvégi visszaállítását. (BBC, MTI)