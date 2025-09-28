Lavrov: Oroszország nem akar megtámadni EU- vagy NATO-államokat

Oroszországnak nem áll szándékában megtámadni az Európai Unió vagy a NATO tagállamait – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szombaton az ENSZ Közgyűlésén elmondott beszédében. Lavrov szerint egyre gyakoribbak a Nyugat részéről érkező „erőszakos fenyegetések”, amelyek Oroszországot azzal vádolják, hogy támadást tervez a az EU vagy a NATO ellen. „Oroszországnak soha nem voltak és most sincsenek ilyen szándékai” – fogalmazott a külügyminiszter, hozzátéve, hogy Vlagyimir Putyin elnök többször is cáfolta ezeket a provokációkat. Ugyanakkor hangsúlyozta: minden Moszkva ellen irányuló agresszió „határozott választ” váltana ki Oroszország részéről.

Az orosz külügyminiszter visszautasította a vádakat, hogy Oroszország felelős lehet a dán repülőterek felett észlelt drónokért. Dánia azt közölte, hogy nem találtak bizonyítékot arra, hogy a „professzionális szereplő” drónjai oroszok lennének, Észtország viszont egyértelműen az oroszokat vádolta légterük megsértésével. A NATO Lengyelországban légvédelmi akciót hajtott végre orosz dróntevékenységre reagálva.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter fogadja a jemeni kollégáját 2024. augusztus 27-én. Fotó: Jevgenyija Novozsenyija/AFP

Lavrov szerint Donald Trump amerikai elnök túl messze ment, amikor korábban úgy nyilatkozott: a NATO-tagországoknak le kellene lőniük az orosz gépeket, ha megsértik légterüket. Az észak-atlanti szövetség ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy minden szükséges katonai és nem katonai eszközt bevet önmaga megvédése érdekében.

Beszédében Lavrov Izraelt is bírálta. Bár Oroszország elítélte a Hamász 2023. október 7-i terrortámadásait, a külügyminiszter szerint „semmi sem igazolja a palesztinok brutális lemészárlását”, valamint a Ciszjordánia annexiójára irányuló terveket. A Hamász irányítása alatt működő gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint eddig legalább 65 926 ember halt meg az izraeli légicsapások következtében, míg a Hamász támadásaiban mintegy 1 200 ember vesztette életét, és 251-et ejtettek túszul.

Lavrov azzal is megvádolta Izraelt, hogy a Hamász elleni hadműveleteket ürügyként használja a Közel-Kelet más országai elleni légicsapásokhoz, amelyek szerinte az egész régió destabilizálásával fenyegetnek.

Lavrov beszédében bírálta a Nyugatot is, amiért szerinte akadályozza a diplomáciai erőfeszítéseket Irán ügyében. Mint mondta, a pénteken életbe lépett szankciók jogellenesek. (BBC)