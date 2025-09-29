J. D. Vance szerint Trump fontolgatja, hogy nagy hatótávolságú rakétákat adjon Ukrajnának

Az amerikai elnök fontolóra vette, hogy adjon Ukrajnának nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat. J. D. Vance alelnök szerint a végső döntést Trump hozza meg. Kijev régóta kér nyugati partnereitől olyan fegyvereket, amelyekkel orosz nagyvárosok is elérhetők, mondván, hogy ezek súlyosan gyengíthetnék Oroszország hadiiparát és közelebb hozhatnák a háború végét.

JD Vance Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Ivan Havriljuk ukrán védelmi miniszterhelyettes a BBC-nek azt mondta: ha Moszkva számára túl nagy a háború folytatásának költsége, Putyin tárgyalóasztalhoz kényszerül. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ugyanakkor úgy nyilatkozott, nincs „csodafegyver”, amely megváltoztatná a fronthelyzetet a „kijevi rezsim” számára; szerinte a Tomahawkok vagy más rakéták sem változtatnák meg a háború dinamikáját.

A Tomahawk rakéták hatótávolsága mintegy 2500 kilométer, amivel már Moszkva is lőtávolba kerülne. Vance vasárnapi megszólalásában óvatosan fogalmazott, de Keith Kellogg, az Egyesült Államok ukrajnai különmegbízottja arra utalt, hogy Trump már engedélyezte a mélyen oroszországi célpontok elleni csapásokat bizonyos esetekben. Arra a kérdésre, hogy Washington lehetővé tette-e Ukrajnának nagy hatótávolságú csapások végrehajtását orosz területen, Kellogg azt felelte: „A válasz igen, használják a képességet mélységi támadásokhoz, nincsenek védett területek.”

Vance és Kellogg kijelentései tükrözik az amerikai vezetés hangnemváltását a háborúval kapcsolatban. Trump, aki korábban többször kételyét fejezte ki Ukrajna tartós védekezőképességével kapcsolatban, a múlt héten úgy fogalmazott: Kijev „visszaszerezheti egész Ukrajnát eredeti formájában,” ami még Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is meglepte a beszámolók szerint. Trumpot állítólag irritálja, hogy Vlagyimir Putyin látszólagos tárgyalási hajlandósága ellenére Moszkva továbbra is hevesen bombázza Ukrajnát.