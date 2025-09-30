Odessza és Mikolajiv lakosai – két olyan nagyváros Dél-Ukrajnában, aminek elfoglalását az orosz vezetés képviselői többször is belengették – csatlakozni akarnak Oroszországhoz – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Szerinte az ott élőknek, illetve az odesszai és mikolajivi területek lakosainak jelenleg nincs lehetőségük arra, hogy „felemeljék a hangjukat” Oroszországhoz való csatlakozásuk érdekében – írja a The Moscow Times.

Dmitrij Peszkov a moszkvai Vörös téren a Győzelem napján 2022-ben. Fotó: Kirill Kudrjavcev/AFP

Kedden a megszállt Herszon megye élére Moszkva által kinevezett vezető, Vlagyimir Szaldo is kijelentette: amennyiben népszavazásra kerülne sor Odessza és Mikolajiv Oroszországhoz csatlakozásáról, a lakosság támogatná az ötletet. „Dél-Ukrajnában mindig is éltek olyan emberek, akik Oroszország részének érezték magukat – kultúrájuk, nyelvük, történelmük miatt. Mikolajiv és Odessza az orosz dicsőség, az orosz szellem városai” – mondta a RIA Novosztyinak adott interjúban, az ukrán területek orosz annexiójának harmadik évfordulója alkalmából.

Április végén a Kreml Odesszára vonatkozó igényeit Nyikolaj Patrusev, az orosz elnök egyik tanácsadója is megfogalmazta már. Patrusev szerint a várost II. Katalin cárnő alapította, és történelmének két évszázadán át „eredendően orosz” volt, napjainkban pedig állítólag lakosságának „elsöprő többsége” nem akar kapcsolatot Ukrajna vezetésével. Azt is hangsúlyozta, hogy az odesszai kikötő „a fegyverszállítás központjává és oroszellenes haditengerészeti szabotázsakciók bázisává” vált.

Május végén Andrej Kartapolov, a duma védelmi bizottságának vezetője arra figyelmeztette Kijevet, hogy ha nem fogadja el Oroszország feltételeit a békés rendezésre, akkor Ukrajna „elveszíti Odesszát, Mikolajivot, Zaporizzsját, Dnyipropetrovszkot, Szumit és Harkivot.”

Később a Wall Street Journal újságírója, Jaroszlav Trofimov hívta fel a figyelmet arra, hogy az orosz védelmi minisztérium augusztus 30-i ülésén a vezérkari főnök, Valerij Geraszimov mögött kifüggesztett térképen Odessza és Mikolajiv területei már Oroszország részeként szerepeltek. Ez arra utal, hogy Moszkva nem tett le Odessza és Mikolajiv – Ukrajna kulcsfontosságú kikötővárosai – elfoglalásának tervéről.