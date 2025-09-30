Holnaptól olcsóbb lesz a reptéri járat a bérleteseknek

Olcsóbban utazhatnak a bérlettel rendelkezők a repülőtéri járaton! Október 1-től a Budapest-, Pest vármegye- vagy országbérlettel utazók mindössze két vonaljegy áráért, azaz 1000 forintért vehetik igénybe a 100E Repülőtéri Expresszt - közölte Karácsony Gergely főpolgármester.

Vitézy Dávid fővárosi képviselő emlékeztetett, hogy a közgyűlés néhány hónapja az ő javaslatára döntött úgy, hogy akik érvényes bérlettel rendelkeznek, kedvezményesen vehessék igénybe a 100E reptéri járatot. „A 2200, rövidesen már 2500 forintos jegyár a turisták esetében teljességgel indokolható volt, de az itt élők számára túlzó: egy négyfős család esetében majdnem tízezer forintba került a reptérre jutás, ami a fapadosok korszakában már a repülőjegy árával vetekszik” – írta.

A kedvezményes kiegészítő jegy a BudapestGO alkalmazásban érhető el keddtől és papíralapú bérlettel is használható. A 14 év alattiak, a 65 év felettiek és a nyugdíjas bérlettel vagy MÁK-igazolvánnyal utazók továbbra is díjmentesen utazhatnak a járaton