Semjén a karaktergyilkosságokról: Én nem akarom azt mondani, hogy a mi oldalunknak ebben nincs felelőssége

Kedd este a köztévé 48 perc című műsorában Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes volt a vendég, aki rágalmazási ügyben elmondta nagyjából ugyanazt, amit korábban az ATV-ben.
A kérdező felhozta, hogy sokak szerint a Fidesz-KNDP ezt magának köszönheti, mert nagyon sok karaktergyilkosságot elkövettek az elmúlt időszakban. Kinek az érdeke, hogy ez folytatódjon? – tette fel a kérdést a műsorvezető.
A KDNP elnöke azt válaszolta:
„Senkivel szemben sem helyes a karaktergyilkosság. (…) Sajnos a politikai életnek egyre inkább része a karaktergyilkosság, és én nem akarom azt mondani, hogy a mi oldalunknak ebben nincs felelőssége. Most ugye föl szokták hozni Vona Gábornak az ügyét. Én azt tudom mondani, hogy előtte mit csinált a Kocsis Mátéval.”
Semjén szerint az sem helyes, de őket nem vádolták a legsúlyosabb bűncselekményekkel.
Orbán Viktor 2017-ben erősített rá arra a minden valóságalapot nélkülöző fekete kampányra, hogy Vona Gábor meleg. Persze homoszexuálisnak lenni egyelőre még a Fidesz szerint sem bűncselekmény, de azzal együtt, hogy a Jobbik elnökéről a fideszes média azt sulykolta, hogy még muszlim is, ez alkalmas volt a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjének karaktergyilkolására.
Először rágalmazási ügyként kommunikálta a kormány a Semjén elleni vádakat, majd államellenes puccskísérletet faragott belőle. Állítólag Semjén győzte meg Orbánt arról, hogy ez nem csak róla szól. Jogilag nem lesz könnyű ráhúzni ezt a kategóriát a történtekre.
A miniszterelnök-helyettes az ellene felhozott vádakat olyan támadásnak tekinti, amibe az egész államszerkezet beleremeghetett volna.
Ezt nem én mondom, hanem maga a miniszterelnök. Lelke rajta.
A korrupciós vádakra férfiszoknyázással vágott vissza. De ez nem csak egyszerű odacsapás volt Vonának. Trump, Putyin és a többiek ugyanígy állítják saját szolgálatukba a suttyóhumort, hogy az elit csúcsáról lázadjanak az elit ellen.
Ha ez a gépezet célba vesz, az elől nincs menekvés. Az Orbán-rendszer egyik legfontosabb és legkeményebb fegyverét először politikai ellenfelekkel szemben vetették be, de mára mindenkinek fel kell készülnie arra, hogy célpont lehet.
A hétköznapi emberekéhez közeli valóságértelmezés. Kár, hogy buzi.