Együtt röhögtek a világtérképet nem ismerő Trumpon az európai vezetők

Jót nevetett Trump elnökön a koppenhágai Európa-csúcs pár résztvevője. A pillanatot persze meg is örökítették, íme:

Balra Emmanuel Macron francia elnök, mellette jobbra a Karácsony Gergely-méretű Edi Rama albán miniszterelnök, tőle is jobbra a nevető férfi Ilham Aliyev azeri elnök. Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Az Edi Rama albán miniszterelnök által felrobbantott poénbomba háttere az volt, hogy az amerikai elnök a Fox News szeptemberi interjújában azzal büszkélkedett, hogy olyan, megoldhatatlannak tartott háborús konfliktusokat oldott már meg, mint az Azebajdzsán és Albánia közötti. Majd a Keir Starmer brit miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján visszatért a témához, leszögezve, hogy sikerült megoldani Aberbajdzsán - így, B-vel - és Albánia ügyét.

Koppenhágában Edi Rama azzal indított, hogy viccesen ráförmedt Emmanuel Macron francia elnökre, hogy azonnal kérjen bocsánatot tőle és Ilham Aliyev azeri elnöktől, amiért nem gratulált nekik ahhoz a békemegállapodáshoz, amit Trump segítségével kötöttek Albánia és Azerbajdzsán között.

„Bocsánatot kérek” - mondta erre nevetve Macron.

Trump egyébként az örmény-azeri konfliktusra gondolt, mivel augusztusban tényleg találkozott Washingtonban mindkét ország vezetőjével - írja a Politico.

Az amerikai elnök 2023-ben egyszer már Magyar- és Törökországot is összekeverte, amikor Orbán Viktort török miniszterelnöknek nevezte, akinek országa határos Oroszországgal. Ugye tudod a megoldást? Igen, egyik ország sem határos az oroszokkal.