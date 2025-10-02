Minden idők egyik legdrágább magyar filmjéből vágták ki pénzhiány miatt L. Simon Lászlót

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Én még nem láttam az alkotást, de a hírek szerint szinte minden olyan jelenetet kivágtak, amelyeknél költséges utómunkára, VFX-re lett volna szükség. Így azt a jelenetet is, amikor egy nyílzáporban meghalok, pedig még a kaszkadőröktől is dicséretet kaptam” – hívta fel a figyelmet a tatárjárásról készült, zaklatott sorsú filmre L. Simon László, a Fidesz kultúrpolitikusa. Azt nem tudni, hogyan került be a stábba, de ezek szerint hiába alakíthatott hatalmasat a kapunál kiabáló ember tragikus szerepében, ezt a nézők sosem láthatják.

Pedig az 1242 – A Nyugat kapujában című produkciót a Nemzeti Filmintézet rengeteg pénzzel támogatta. Adott már forgatókönyv-fejlesztésre is 8,4 millió forintot, aztán gyártás-előkészítésre 44,9 milliót. A gyártásra 2,5 milliárd forint ment, így az összköltségvetés a nemzetközi partnerek hozzájárulását és az adókedvezményt is figyelembe véve elérte a 10 millió dollárt, vagyis a 3,7 milliárd forintot, ezzel a valaha gyártott öt legdrágább magyar film egyike lehet. A nagy mű 2023 decembere helyett idén október 2-án került a mozikba.