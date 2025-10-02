Orbán az EU-csúcsról: A következő pár hónap a háborús fenyegetésről fog szólni

Az Európai Unió elhatározta, hogy háborúba megy, ez rossz Magyarországnak és rossz az EU-nak is – mondta Orbán Viktor a koppenhágai az informális EU-csúcs második napján, csütörtökön. Egy nappal korábban, szerdai sajtótájékoztatóján azt is mondta, hogy a jelenlegi helyzetben „egy hibából is lehet világháború”.

Orbán Viktor mögött az Albán miniszterelnök Edi Rama, balra a izlandi miniszterelnök Kristrún Frostadóttir, jobbra pedig Michael Martin, Írország miniszterelnöke az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján.

Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Egyúttal bejelentette, javasolni fogja a Fidesz elnökségének, hogy indítsanak Magyarországon aláírásgyűjtést „Brüsszel háborús tervei ellen”. Az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Fidesznek, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.

Orbán a szerdán arról beszélt, hogy Magyarországot nem tudják majd megkerülni Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban. Most azt mondta, nem járult hozzá ahhoz az informális EU-csúcson közzétett javaslathoz, amely szerint megváltoztatnák a EU-hoz való csatlakozási tárgyalások eddigi jogi környezetét.

A módosítás szerint nem lenne szükség a tagállamok egyhangú beleegyezésébe a csatlakozási tárgyalások elindításához, elég lenne hozzá a minősített többség. Az egyhangúság így csak a lezárásnál maradna, ez azonban lényegtelen, hiszen egyhangúság kellett volna a szabályok módosításhoz is, Orbán azonban vétózott.

Fotó: KRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERG/NurPhoto via AFP

A miniszterelnök szerint Ukrajnát nem szabad felvenni az EU-ban, mert azzal „a háború bekerülne az EU-ba, az EU-s pénzek meg kikerülnének Ukrajnába”. Orbán szerint nem kérdés, hogy Ukrajnát támogatni kell, „a kérdés az, hogy ezt hogy csináljuk”. Szerinte „stratégiai megállapodásra van szükség, a tagság túl sok”.

Orbán szerdán többször is azt mondta, hogy Ukrajna nem szuverén ország, mivel nincsenek biztos határai, és pénzügyileg sem önellátó. Szerinte ha az EU úgy döntene, hogy nem ad több pénzt, Ukrajna megszűnne államnak lenni. „Ez nem morális állítás, ez egy gazdasági tény.” (via MTI)