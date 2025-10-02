Trump úgy döntött, olyan segítséget kap Ukrajna, amivel távoli energetikai létesítményeket is támadhat

Az Egyesült Államok olyan hírszerzési információkat is átad Ukrajnának, amivel becélozhatják a távoli energetikai létesítményeket - közölte a Reuters két tisztviselőre hivatkozva.

Megerősítették a Wall Street Journal értesülését, hogy Amerika hasonló támogatást kér a NATO-szövetségesektől is. A WSJ azt írta, Washingon régóta megoszt hírszerzési információkat Kijevvel, az új adatok viszont megkönnyítik, hogy finomítókat, csővezetékeket és erőműveket támadjanak meg, megfosztva Moszkvát az olajbevételektől.

Trump és Zelenszkij szeptemberben Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

A Reuters azt írja, ez az első ismertté vált politikai döntés azóta, hogy Donald Trump keményebb retorikát kezdett használni Oroszországgal szemben. Míg Trump korábban arról beszélt, Ukrajnának fel kell adnia az ország egy részét a háború befejezéséhez, múlt héten már azt közölte, Kijev visszaszerezheti az összes elfoglalt területet. Ugyanerről posztolt kedden, és a WSJ forrásai szerint nem sokkal azelőtt döntött az újabb hírszerzési információk átadásáról.

Mindeközben Amerika mérlegeli azt is, hogy küldjön-e Kijevnek ehhez szükséges rakétákat is. Itt a Tomahawk cirkálórakétákról van szó, amelyeknek 2500 kilométeres hatótávjuk van. Ukrajna elkezdett saját hosszú távú rakétákat gyártani, de kérdés, abból mennyi van kész.

A Reuters megkeresésére a Fehér Ház, illetve Ukrajna és Oroszország ENSZ képviselete sem reagált. Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő csütörtökön - még a WSJ információira reagálva - arról beszélt, nyilvánvaló, hogy a NATO és az Egyesült Államok teljes infrastruktúráját felhasználják arra, hogy információkat gyűjtsenek és azokat továbbítsák az ukránoknak, ebben nincs újdonság.