Utasokkal teli vasútállomást lőttek drónokkal az oroszok

háború
Legalább harmincan megsérültek, köztük három gyerek, amikor orosz drónok csapódtak az ukrajnai Szumi régióban lévő Sosztka település vasútállomására, közölte az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij posztja szerint kettős csapás érte az utasokkal teli szerelvényt és a megállót, a sérültek mentése zajlott mikor találat érte a mozdonyt.

Szombatra virradóra Ukrajna ismét intenzív mélységi dróntámadást hajtott végre, az orosz légvédelem szerint legalább 117 drónt lőttek le az éjjel. Találat érte Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítóját, a Szentpétervártól délkeletre fekvő Kirisi városában lévő létesítmény ellen néhány héten belül ez már a második légicsapás volt. A károk mértékéről nem számoltak be az orosz hatóságok, helyszíni felvételeken lángoló épületeket látni.

háború olajfinomító szumi Kirisi oroszország dróntámadás Volodimir Zelenszkij szentpétervár ukrajna Sosztka