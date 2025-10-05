A nyugat-ukrajnai Lvivet rakétázta Oroszország, felszálltak a lengyel vadászgépek is

Vasárnapra virradóra az orosz hadsereg több mint 50 rakétát és 500 drónt vetett be Ukrajna ellen - jelentette be Volodimir Zelenszkij. A támadásokban öt ember halt meg, és tízezrek maradtak áram nélkül, miután Oroszország több hullámban indított rakétákat és drónokat az ország ellen.

Az orosz csapások ezúttal a nyugat-ukrajnai Lvivet (Lemberget) is elérték, amit eddig az ország egyik legbiztonságosabb pontjának tartottak, most viszont a nagy léptékű invázió kezdete óta az egyik legsúlyosabb támadást szenvedte el. Hajnalban öt órán át csapódtak be Shahed drónok és rakéták a lengyel határtól alig 70 kilométerre fekvő városban.

A Lemberget ért légicsapások után dolgoznak az ukrán hatóságok Fotó: OLENA ZNAK/Anadolu via AFP

Az ukrán elnök szerint a támadások nyolc régiót érintettek, köztük Ivano-Frankivszk, Csernyihiv, Szumi, Harkiv, Herszon, Odessza és Kirovohrad megyéket. Hajnalban országos légiriadót rendeltek el, ekkor egész Ukrajna területén szóltak a szirénák.

Az ukrán energiaügyi minisztérium szerint a rakéták és drónok komoly károkat okoztak az energiahálózatban: Zaporizzsja megyében 73 ezer ember maradt áram nélkül, miután találat ért egy erőművet.

Moszkva közben győzelmi jelentést adott ki: az orosz védelmi minisztérium szerint „nagyszabású, sikeres csapást” mértek ukrán katonai és infrastrukturális célpontokra.

A támadások miatt Lengyelország riasztotta a vadászgépeket a légtere védelmére.

„Lengyel és szövetséges repülőgépek működnek a légterünkben, a földi légvédelem és a radaros felderítés a legmagasabb készültségben van” – írta a lengyel hadműveleti parancsnokság az X-en. A NATO-szövetségesek is bekapcsolódtak az ország légterének biztosításába, amíg tartott az Ukrajna elleni orosz támadáshullám.

Közben Litvániában is riadót rendeltek el: a hatóságok rövid időre lezárták a litván légteret vasárnap hajnalban, miután „azonosítatlan tárgyakat” észleltek. A vilniusi repülőteret néhány órára leállították, a járatokat elterelték, de reggel újraindult a forgalom. A reptér üzemeltetője szerint a kényszerleállást „feltehetően egy sor, Vilnius felé tartó ballon” okozta, ami elsőre akár viccesen is hangozhat, de az utóbbi hetekben több hasonló esetet is jelentettek Dániából, Norvégiából és Németországból. (Guardian, BBC)