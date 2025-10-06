Folyton feljelentik a fideszes TV2-t a Fidesz „gyermekvédelmi” törvénye miatt, a Hunyadi sem úszta meg

43 bejelentés érkezett 2024 novemberétől 2025. szeptember 19-ig, azaz nagyjából tíz hónap alatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH), a médiatörvény 9. § (6) bekezdése miatt, amely a többi közt „homoszexualitás népszerűsítésére” vonatkozó tilalmat is tartalmazza – tudta meg a Népszava a hatóságtól kikért adatokból. A lap szerint a „gyermekvédelmi” törvény hatályba lépésétől 2024 novemberéig 322 bejelentés érkezett, így összesen 365-nél tartunk, ennyi esetben hivatkoztak a médiatörvény szóban forgó passzusára a bejelentők.

A Fidesz 2021-ben nyújtotta be a „gyermekvédelminek” nevezett salátatörvényt, ennek része az egyes könyvek fóliázására vonatkozó elhíresült előírás is. A módosításban van az a kitétel is, amely szerint azokat a műsorokat, amelyek „alkalmasak a kiskorúak testi, lelki vagy erkölcsi fejlődésének káros befolyásolására, különösen ha központi elemük az erőszak, a születési nemtől eltérő önazonosság, a nemváltoztatás, a homoszexualitás ábrázolása vagy a szexualitás direkt, öncélú megjelenítése”, 18 éven aluliak számára nem ajánlottként kell jelölni.

Homoszexualitás-mentes (sőt roppant férfias) tömegjelenet a Hunyadiból

Az NMHH a Népszavának példákat is küldött, hogy mely műsorokat kifogásolták a nézők, és ezekben markánsan jelen volt az egyébként Fidesz-párti TV2. Több bejelentés érkezett például az itt futó Hunyadi c. sorozat miatt. A 16 milliárd forintos közvetlen állami támogatásból készült sorozatról már a bemutatóján kiderült, hogy leszbikus jelenet is van benne – írja a lap –, és többen kifogásolták, hogy meglehetősen erőszakos, tele van szexszel.

Ezeken felül így járt többek közt az egyik ismert óvszermárkagyártó reklámja, a Dínó tanya nevű, egyébként 6-os kategóriával című mese egy része, a Shrek és a Netflixen futó Búvárklub nevű sorozat is.