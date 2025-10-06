Izrael kitoloncolta Greta Thunberget és a Gázába tartó flottilla további 170 aktivistáját

Izrael kitoloncolta Greta Thunberget és 170 másik aktivistát, akiket akkor tartóztattak le, amikor a Gázába segélyszállítmányt vivő flottillát elfogták – írja a BBC. A Global Sumud Flotilla több mint 40 civil hajóból állt, fedélzetén mintegy 470 emberrel, amikor Izrael a múlt héten feltartóztatta a konvojt.
A flottilla néhány tagja, akiket már korábban kitoloncoltak, azóta azt állítja, hogy rosszul bántak velük az izraeli őrizetük alatt, és Thunberg is arról tájékoztatta a svéd hatóságokat, hogy keményen bántak vele az őrizetben. Az izraeli külügyminisztérium az X-en közzétett bejegyzésében a flottillát „PR-akciónak” nevezte, és azt állította, hogy minden őrizetbe vett személy jogait tiszteletben tartották. A közlemény szerint az aktivisták „hazugságokat terjesztenek”.
171 additional provocateurs from the Hamas–Sumud flotilla, including Greta Thunberg, were deported today from Israel to Greece and Slovakia.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 6, 2025
The deportees are citizens of Greece, Italy, France, Ireland, Sweden, Poland, Germany, Bulgaria, Lithuania, Austria, Luxembourg, Finland,… pic.twitter.com/DqcGLOJov7
Ez már a második alkalom, hogy Izrael kitoloncolta Greta Thunberget, miután sikertelenül próbált tengeri úton eljutni Gázába. Izrael tájékoztatása szerint a 171 kitoloncolt személyt Görögországba és Szlovákiába szállították.
A palesztinoknak szánt segélyszállítmányt és az aktivistákat szállító első hajókat a gázai parttól 70 tengeri mérföldre, nemzetközi vizeken állították meg – más hajókat pedig ennél is közelebb. Izrael rendszeresen ellenőrzi ezt a tengeri térséget, bár hivatalos joghatósága erre nincsen.
Izrael közölte, hogy haditengerészete figyelmeztette a hajókat, forduljanak vissza, mivel azok „aktív harci övezethez közelítettek, és megsértették a törvényes tengeri blokádot”. A Global Sumud Flotilla ezzel szemben „illegálisnak” nevezte az elfogást. A szervezet közleménye szerint az izraeli akció
„nem önvédelem volt, hanem a kétségbeesés arcátlan megnyilvánulása”.
A hétvégén több tízezren vettek részt megmozdulásokon Barcelonában, Madridban és számos más spanyol városban, valamint Rómában és Lisszabonban is, miután az izraeli haditengerészet feltartóztatta a segélyflottilla hajóit. A szombati tiltakozás során már délelőtt megtelt Barcelona fő sugárútja, a Passeig de Gràcia, a tömeg pedig palesztin zászlókkal vonult fel. Családok, fiatalok és idősek együtt vettek részt a demonstráción – írja az AP. A kézzel készített táblákon pedig olyan feliratok voltak olvashatók, mint például, hogy „Gáza fáj nekem”, „Állítsátok meg a népirtást!” és „El a kezekkel a flottilláról!”
Törökország terrortámadásnak nevezte a lépést, de Izrael szerint a legénység épségben partot ért.
A svéd klímaaktivistát másodszor tartóztatták le az izraeli hatóságok, mert hajóval akart segélyszállítmányt vinni Gázába.
Néhány társa, akivel együtt próbálta megtörni Gáza izraeli tengeri blokádját egy segélyhajón, valószínűleg börtönbe került.
Bár a tüntetők több üzletet is megrongáltak, a rendőrség szerint a felvonulás túlnyomórészt békésen zajlott.