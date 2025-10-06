Ketrecharcos gálával ünnepli 80. születésnapját Donald Trump a Fehér Ház kertjében

Donald Trump 80. születésnapján, 2026. június 14-én MMA-gálát rendez a Fehér Ház területén a világ legnépszerűbb szervezete, a UFC. A ketrecharcos gála már korábban is szóba került, bár annak dátumát akkor július 4-ére datálták, az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepség része lett volna a gála jövőre. Most Donald Trump jelentette be az eseményt, mint mondta: jövő június 14-én nagy UFC-meccset rendezünk a Fehér Házban, a Fehér Ház területén.

Trump és Elon Musk egy áprilisi ketrecharc gálán Fotó: MEGAN BRIGGS/Getty Images via AFP

Az Egyesült Államok mindenkori elnökének hivatalos washingtoni lakó- és munkahelyének kertjében várhatóan 20-25 ezer néző lehet a helyszínen, Trump nagy kedvelője a sportágnak, több gálán is feltűnt már díszvendégként, de arra is volt példa, hogy az aktuális meccs győztesének telefonon gratulált akkor, amikor az még a ketrecben ünnepelt. (Arról, hogy Trump igazi ideológiája a pankráció, 2017-ben írtunk.)

Trump idei, 79. születésnapján katonai parádé volt, amely az amerikai hadsereg megalapításának megemlékezésére szolgált. (MTI, Yahoo Sports)