Százezernél is több nyugati alkatrészt találtak az ukránok az orosz drónokban és rakétákban

Több mint 100 000 nyugati gyártmányú alkatrészt fedeztek fel az Oroszország által október 5-én éjszaka Ukrajna ellen indított drónokban és rakétákban – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az orosz csapatok 500 drónt és több mint 50 rakétát indítottak vasárnap Ukrajna ellen. A támadásban legalább hatan meghaltak, köztük egy négytagú család, és további 18 ember megsérült.

Rövid hatótávolságú 9K720 Iszkander rakéta egy oroszországi hadgyakorlaton. Fotó: KONSTANTIN MOROZOV/Sputnik via AFP

Zelenszkij szerint a támadás során használt drónok 100 688 külföldi gyártmányú alkatrészt tartalmaztak, 1500-at találtak az Iszkander rakétákban, 192-t a Kinzsal ballisztikus rakétákban, 405-öt pedig a Kalibr cirkálórakétákban. Ezeket az alkatrészeket a jelentések szerint az Egyesült Államokban, Kínában, Tajvanon, az Egyesült Királyságban, Németországban, Svájcban, Japánban, Dél-Koreában és Hollandiában működő cégek gyártották. Az ukrán elnök szerint Ukrajna partnerei már részletes információkkal rendelkeznek minden érintett vállalatról és termékről. Hozzátette, hogy Kijev új szankciókon is dolgozik, amelyek az Oroszországot segítő személyeket és szervezeteket célozzák meg.

„Kulcsfontosságú leállítani minden olyan rendszert, amely megkerüli a szankciókat, mert Oroszország mindegyiket felhasználja a további öldöklésre. A világnak hatalmában áll ezt megállítani”

– mondta Zelenszkij.

Míg a nyugati országok betiltották számos kettős felhasználású alkatrész exportját Oroszországba, Moszkva alkalmazkodott a szankciókhoz, csempészhálózatokra és más rendszerekre támaszkodva szerezi be a korlátozott árukat. Vladiszlav Vlaszjuk, az ukrán elnök szankciókért felelős biztos korábban azt nyilatkozta, hogy az ukrajnai harctéren használt orosz fegyverekben található külföldi alkatrészek többsége Kínából származik. (Kyiv Independent)