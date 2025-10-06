„Szerencsém volt, hogy kijutottam” – folytatódik a mentés a Mount Everesten

Több száz túrázónak sikerült kijutnia a hóvihar sújtotta Mount Everest térségéből Tibetben – írja a Reuters. A Mount Everest közelében hóviharba került túrázók közül többen is kihűléssel küzdöttek, miközben az állandó havazás nehezítette a mentést. A hatóságok szerint legalább egy ember meghalt, és több mint 200-an még mindig a hegy keleti lejtőin rekedtek Tibetben – írja a BBC.

Átkelés egy gleccserszakadékon, útban a Mount Everest csúcsa felé 2016. április 17-én. Fotó: Nyi Nyi Aung/Technical Climbing Club of Myanmar/AFP

A havazás péntek este kezdődött, és a hétvégére tovább erősödött, ami miatt a Tingri megyei turisztikai vállalat végül szombattól felfüggesztette a jegyértékesítést és a belépést az Everest Látványövezetbe. Több száz helyi lakos és mentő dolgozik azon, hogy eltakarítsák a havat és jeget, ami elzárta az utakat az 4900 méter magasan fekvő területen. A mentők eddig 350 embert juttattak biztonságba Qudang kisvárosában, és kapcsolatban vannak minden még csapdába esett túrázóval.

A természetfotós Dong Shuchang is aközött a több száz turista között volt, akik a térségben rekedtek.

„A villámlás és a mennydörgés nem állt le. Olyan hevesen esett a hó, hogy aludni sem tudtam” – mondta Dong.

A csoport 4600 méteres magasságig jutott, mielőtt úgy döntöttek, visszafordulnak.

„A széldzsekijeink és esőkabátjaink semmit sem értek a hóval szemben. Teljesen eláztunk” – mondta, hozzátéve, hogy a 20 fős csoport több tagjánál kihűlés jelei mutatkoztak.

A 27 éves férfi elmondta, hogy több mint tucatnyi alkalommal járt már a Himalájában, de soha nem tapasztalt még ilyen időjárást. A csoport egy másik tagja, Chen Geshuang elmondta, hogy vasárnap, amikor elindultak lefelé, a hó körülbelül egy méter mély volt.

„Mindannyian tapasztalt túrázók vagyunk, de ez a hóvihar még így is borzasztóan nehéz volt. Nagyon szerencsés vagyok, hogy kijutottam” – mondta a 29 éves túrázó. „Az idei hó mennyisége és ereje egészen rendkívüli volt.”

Egy másik nő a BBC-nek elmondta, hogy a férje még mindig a hegyen van, de már lassan ereszkedik lefelé. A vastag hótakaró miatt azonban rendkívül nehéz az előrejutás.

„Még a mentőknek is nehéz dolguk van, előbb utakat kell vágniuk a hóban” – mondta a nő. „Csak remélem, hogy a férjem csapata épségben eljut a mentőkhöz.”

Egy másik túrázó pedig arról beszélt, hogy a csoportjában három embernél is hipotermia alakult ki, annak ellenére, hogy megfelelő öltözetben voltak.

„Alig aludtunk, annyira szakadt a hó. Tízpercenként ki kellett lapátolnunk, különben a sátraink összedőltek volna.”

A hóvihar épp a Kína nemzeti ünnepéhez kapcsolódó Aranyhét idején csapott le, amikor a belföldi turizmus a csúcson van. Az október általában tiszta égboltot és enyhe időt hoz, így az Everest térsége az egyik legnépszerűbb túrahely a hónapban.

A térségben eközben rendkívüli időjárás uralkodik: a szomszédos Nepált súlyos esőzések, földcsuszamlások és villámárvizek sújtják, amik hidakat mostak el, és legalább 47 ember halálát okozták az elmúlt két napban. Kínában eközben a Matmo tájfun is partot ért, ami miatt mintegy 150 000 embert kellett kitelepíteni otthonaikból.