Mészáros Lőrinc egyik bizalmi embere azt kérné Orbántól, hogy beszélgessen el a felcsúti focistákkal

A Portfolio keddi gazdasági konferenciájának – amelyen Nagy Márton elmondta a „minden nagyon szép, minden nagyon jó” beszédét – egyik szekcióbeszélgetésén részt vett Vida József, Mészáros Lőrinc egyik legfontosabb bizalmi embere. Az Opus Global igazgatósági elnöke, a TV2 tulajdonosa, aki korábban a Mészáros-féle részben állami MBH bankholding körül is bábáskodott, többek között azt a kérdést kapta, hogy mit kérne Orbán Viktortól, ha csak egy kérése lehetne a miniszterelnökhöz.

Vida József akkor a Takarékbank elnök-vezérigazgatójaként és Mészáros Lőrinc Mészáros Lőrincként egy 2021-es rendezvényen Forrás: Vitályos Eszter/Facebook

Vida, aki tavaly ősszel azzal került be a hírekbe, hogy kormánypárti üzletember létére panaszkodott a kiszámíthatatlan állami szabályokra, azt mondta a Telex tudósítása szerint: arra kérné a miniszterelnököt, beszélgessen el a felcsúti focistákkal, hogy játsszanak jobban az Újpest ellen. Később egyébként agyba-főbe dicsérte is Orbánt, mondván, a miniszterelnök jól kezeli a dolgokat az országban és „vasmarokkal tartja ezt a hajót”. Szóval egyébként ha mégsem a felcsúti öltözőbeli motiválást kérné Orbántól, akkor azt, hogy segítse a magyar cégek beruházási lehetőségeit az egész Kárpát-medencében.

A néhány éve az újpesti focicsapatot nyakába kapott Mol egyik vezetője, Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója is részt vett ezen a szekcióbeszélgetésen. Ő viszont nem foci-ügyben kérne Orbántól, hanem Mol-ügyben: nevezetesen felmentést a különadók alól. Ja, és az egy kérés úgy egy, hogy kettő, mert azt is kérné, hogy német, illetve amerikai mintára kezdeményezzen egyeztetéseket a kormányfő az ország első számú felsővezetői között.