Rétvári Bence már ott tart, hogy Juhász Péter Pált Demszky Gábor nevezte ki

Tovább hárítja a felelősséget a kormány a Szőlő utcai igazgató, Juhász Péter Pál 2011-es kinevezése miatt.
Ahogy arról beszámoltunk, Juhászt Dudás Zoltán, az Emmi akkori főosztályvezetője, a Fidesz későbbi csepeli polgármester-jelöltje terjesztette fel kinevezésre, holott figyelmeztették Juhász kétes ügyeire. A kormány felelősségét firtató kérdésekre Gulyás Gergely egy kormányinfón arról beszélt, a kinevezéskor az akkori főosztályvezető - vagyis Dudás - hibázott. Őt aztán ki is rúgták a Külügyből.
Dudás viszont egy posztban azt állította, a szabályok alapján a Szőlő utcai javítóintézet vezetői posztjára nyílt pályázatot kellett kiírni, amit egy bizottság fogadott be, bírált el és terjesztett fel.
Mostanra jutott el a kormányzati kommunikáció oda, hogy Demszky Gábor korábbi főpolgármestert kezdték hibáztatni.
Rétvári Bence miniszterhelyettes ugyanis a Parlamentben egy napirend előtti kérdésre válaszolva arról beszélt, Juhász Péter Pál a kormányoldal által elfogadott kifogástalan életvitel vizsgálat miatt került börtönbe (egyelőre letartóztatásban van, és a vizsgálaton amúgy átment, de az ellenőrzés során észlelt gyanús körülmények miatt kezdték meg a felderítést), és ennek a törvénynek köszönhető, hogy „a Demszky Gábor által kinevezett ember végre börtönbe kerülhet.”
