Rétvári Bence már ott tart, hogy Juhász Péter Pált Demszky Gábor nevezte ki

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Tovább hárítja a felelősséget a kormány a Szőlő utcai igazgató, Juhász Péter Pál 2011-es kinevezése miatt.

Ahogy arról beszámoltunk, Juhászt Dudás Zoltán, az Emmi akkori főosztályvezetője, a Fidesz későbbi csepeli polgármester-jelöltje terjesztette fel kinevezésre, holott figyelmeztették Juhász kétes ügyeire. A kormány felelősségét firtató kérdésekre Gulyás Gergely egy kormányinfón arról beszélt, a kinevezéskor az akkori főosztályvezető - vagyis Dudás - hibázott. Őt aztán ki is rúgták a Külügyből.

Dudás viszont egy posztban azt állította, a szabályok alapján a Szőlő utcai javítóintézet vezetői posztjára nyílt pályázatot kellett kiírni, amit egy bizottság fogadott be, bírált el és terjesztett fel.

Mostanra jutott el a kormányzati kommunikáció oda, hogy Demszky Gábor korábbi főpolgármestert kezdték hibáztatni.

Rétvári Bence miniszterhelyettes ugyanis a Parlamentben egy napirend előtti kérdésre válaszolva arról beszélt, Juhász Péter Pál a kormányoldal által elfogadott kifogástalan életvitel vizsgálat miatt került börtönbe (egyelőre letartóztatásban van, és a vizsgálaton amúgy átment, de az ellenőrzés során észlelt gyanús körülmények miatt kezdték meg a felderítést), és ennek a törvénynek köszönhető, hogy „a Demszky Gábor által kinevezett ember végre börtönbe kerülhet.”

POLITIKA rétvári bence Juhász Péter Pál demszky gábor szőlő utcA Szőlő utcai botrány
Kapcsolódó cikkek

A javítóintézeti igazgatót felterjesztő volt főosztályvezető a 444-nek: „Ön nagyon sok mindent tud, veszélyesen sok mindent tud, csak az a kérdés, hogy honnan. Úgyhogy ezért fogjuk ezt megtudni”

A többek között emberkereskedelem gyanúja miatt letartóztatott javítóintézeti igazgatót a posztra felterjesztő főosztályvezető tavaly a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje volt Csepelen. Sikerült elérnünk telefonon, furcsa beszélgetés volt.

Bábel Vilmos
belföld

Kirúgták a külügyből a javítóintézeti igazgatót felterjesztő Dudás Zoltánt

Pedig korábban Bukarestbe akarták küldeni kiküldetésre.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Minden összeállt, hogy nagyot üssön a Semjén elleni vád, és ezt a Fidesz is érzi

Ilyen gyorsan terjedő, konkrét és súlyos vádaskodás talán még soha nem volt kormánypárti politikus ellen, mint most Semjén Zsolt ellen. Az ezt terjesztők kérdésünkre és a kormány nyomozására is azt mondták, nincs bizonyítékuk. Sok dolog együttállása kellett ahhoz, hogy egy ilyen vád ennyire hatásos legyen bizonyítékok nélkül, nem csoda, hogy a Fidesz megtorlást ígér.

Rovó Attila, Windisch Judit
POLITIKA