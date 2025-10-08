A szabadság nem csak Amerikának jár! - üzenik az Ukrajnában meghalt amerikai önkéntesek szülei Donald Trumpnak

„Még mindig nem hiszem, hogy Trump elnök igazán megérti, mit tettek a szeretteink. Azt szeretném, ha az elnök és a Kongresszus valóban beszélne velünk, és meghallgatná a történeteinket.”

A fentieket egy olyan amerikai anya mesélte a New York Postnak, akinek a fia az amerikai hadsereg veteránjaként döntött úgy, csatlakozik az ukrán fegyveres erőkhöz az Oroszország elleni harcban.

A trumpista, de még annál is inkább Putyin-gyűlölő New York Post hosszú cikkben foglalkozik az orosz-ukrán háborúban meghalt amerikai veterán önkéntesek történeteivel. A konzervatív bulvárlap arról ír, hogy a háborúban elhunyt amerikaiak az életüket adták Ukrajnáért harcolva, a szüleik pedig közvetlen üzenetet küldenek Trump elnöknek: „A szeretteink… kiálltak azért, ami helyes. A fiam, és még sokan mások is azt mondták: Világosan látszik, hogy ez a háború a jó és a gonosz küzdelme” – idézik egy 2022-ben elhunyt katona édesanyját.

Több tucat olyan amerikai szülő nyilatkozott a Postnak, aki az orosz-ukrán háborúban vesztette el a gyerekét, és arról beszéltek, előremutatónak tartják Trump egyre növekvő támogatását Ukrajnának, és azt szeretnék, ha az elnök megértené, miért adták a fiaik életüket egy idegen országért.

Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

„Ha elolvassa az oroszok írásait, azokból kiderül, hogy ők nem Ukrajna ellen harcolnak, hanem Amerika és általában a nyugati civilizáció ellen” – mondta egy olyan anya, akinek fia két éve esett el a harcokban.

A Post arról ír, hogy a becslések szerint legalább 4000 külföldi harcos vett részt Ukrajna oldalán a háborúban. Sokan csatlakoztak a háború kitörése után létrehozott külföldi légióhoz, míg mások – különösen a magasan képzett, tapasztalt katonák – a reguláris ukrán hadsereghez kerültek. (Az önkéntesként harcoló külföldiek számát korábban jóval magasabbra becsülték, a témában ezt a cikket ajánlom.)

Nincs hivatalos adat arról, hány amerikai állampolgár halt meg Ukrajnában harcolva, de egy veteránokat és családjaikat támogató, humanitárius segítséget nyújtó amerikai nonprofit szervezet, amely a háború kezdete óta jelen van Ukrajnában eddig 62 olyan amerikai katona családjának nyújtott segítséget, akik harc közben estek el. A valós szám ennél valószínűleg jóval magasabb: az Ukrán Történeti Múzeum adatai szerint 92 amerikai halálát jelentették eddig.

Az elesett amerikai katonák közt volt olyan, aki azért csalódott, amiért a Biden-kormányzat „nem tett semmit” az orosz agresszió megfékezésére és úgy érezte a szabadságért kell harcolnia, mondván, a szabadság nem csak Amerikának jár – mesélte édesanyja. A megosztott személyes történetek között volt a 23 évesen meghalt Dalton Medlin története is: Őt gyerekkora óta lenyűgözte a katonaság. Közvetlenül a középiskola után lövészként csatlakozott az amerikai hadsereghez, de miután leszerelt, a civil élet sosem tudta betölteni az űrt, amit a katonaság hagyott maga után.

„Bármilyen katonai felszerelésről pontosan el tudta mondani a műszaki adatait” – meséli édesapja, aki felidézte, hogy a fia gyerekként csapdákat állított és bunkereket épített, hogy barátaival képzeletbeli csatákat vívjon. Amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, Dalton „úgy érezte, ez az alkalom, hogy a tudását valódi segítségre fordítsa” – mondta az apja. Dalton összegyűjtötte minden pénzét, egyirányú repülőjegyet vett Lengyelországba, és hamar új családra talált az ukrán katonák között. „Amint megérkezett, beleszeretett az emberekbe, a kultúrába, és abba, hogy az ország egységesen harcolt Oroszország ellen – nem voltak politikai viták, csak a túlélés számított” – idézte fel Warren Medlin.

2023. szeptember 27-én azonban orosz katonák bekerítették és lemészárolták. „Dalton bajtársai megsebesültek, az ellenség kivonszolta őket a nyílt terepre, és kivégezték őket” – mondta az apa. „A támadók drónt reptettek föléjük, hogy a többiek mindent lássanak. Az oroszok magukkal vitték Dalton felszerelését, a holttestére pedig robbanóanyagot erősítettek.”

A New York Post a korábban vadőrként, a háború kitörésekor pedig a bevándorlási hivatal ügynökeként (Ez a hírhedt ICE - a szerk.) dolgozó tengerészgyalogos veterán, Ian Frank Tortorici történetét is felidézte, aki Oroszország ukrajnai inváziója után néhány nappal anélkül, hogy szólt volna a családjának vagy a barátnőjének, felmondott a munkahelyén, és Ukrajnába utazott. Eleinte egészségügyis katonaként szolgált Irpinben, Kijev mellett. A családja úgy véli, hogy az ekkor átélt megrázó élmények késztették arra, hogy önkéntesként csatlakozzon a Nemzetközi Légióhoz. Bár tengerészgyalogosként sosem vett részt éles harcban, szülei szerint a legtapasztaltabb veteránok között is helytállt.

2022 decemberére a 16 fős egységéből már csak hatan maradtak életben. Ennek ellenére Ian kijelentette, hogy „addig marad, amíg a háborúnak vége nem lesz” – mesélte az apja. 2023. június 27-én, egy Bakhmut közelében végrehajtott lövészárok-támadás után Ian három bajtársával együtt megállt egy kramatorszki étteremben. Egy orosz kém megadta a helyüket az oroszoknak, és röviddel ezután két ballisztikus rakéta csapódott be. Ian tizenhárom másik emberrel együtt vesztette életét, az áldozatok között gyerekek is voltak.

Arról, hogy az oroszok számára a háború nem csak Ukrajnáról szól, hanem a nyugat elleni háborúról, itt írtunk, de a témával a Végtelen háború című kiadványunkban is foglalkozunk. (via New York Post)