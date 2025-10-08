Herczeg Zoltánt első fokon elítélték kábítószeres ügye miatt

Első fokon – nem jogerősen – lezárult Herczeg Zoltán divattervező és az ügy másik vádlottja, F. József büntetőpere – írja a Blikk. A bíróság a divattervezőt kábítószer-birtoklásért egy év, F.-et kábítószer-kereskedelemért pedig két év börtönbüntetésre ítélte, mindkét esetben felfüggesztve. Az ügyészség fellebbezett, így az ügy folytatódik.

A divattervezőből lakásrestaurátorrá lett Herczeget 2022 októberében vették őrizetbe, mert kábítószert találtak nála. A divattervezőnél 100 gramm fű volt, a rendőrségi közleményben megjelent 16 gramm kokaingyanús porról pedig azt mondta, hogy azt a fémdobozzal együtt mérték le, azért lett ennyi.

Herczeg fél évet töltött előzetesben, 2023 májusában szabadult. Utána azt mondta, új értelmet nyert az élete, és egészen másképp értelmezi már a szabadságot. A Blikk szerint Herczeg Zoltán most a bíróságon azt mondta, bánja, amit tett, illetve elmondta, hogy jó hatással volt rá a fél év börtön, azóta nem nyúlt kábítószerhez, és prevenciós előadásokat tart fiataloknak.