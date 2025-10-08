Majka szerint Bécsben „egy olyan típusú csávó”, mint ő, „folyamatosan a regnáló kormány ellen ír dalokat, vagy mond dolgokat”

A Majka néven műsorvezető és zenélő Majoros Péter az RTL kreatív vezetőjével beszélgetett egy podcastban, amiben a Blikk szemléje szerint a Csurran, cseppen című daláról is beszélt, hogy annak elkészülésekor is számított rá, milyen hatást vált majd ki.

„Amikor elkészült a dal, én abszolút tudtam. Hát, már az Azt beszélik a városban című dalt is eléggé felkapták. Csak akkor még nem tudtam, melyik oldal fogja kitűzni a zászlajára ezt a dalt” – mondta Majka, aki szerint „ott mindenki forgott, mint tojógalamb a konyhában”, hogy ki használja majd a számot. Szerinte az a dal „sokkal elitellenesebb, sokkal célzottabb lövés volt egy-két személyre”, mint a Bindzsisztán fiktív miniszterelnökéről szóló.

Arról is beszélt, hogy más lenne a helyzet, ha Ausztriában élne: „Az a furcsa ebben az egészben, hogy innen 300 kilométerre nyugatra, Bécsben az nem kérdés, hogy egy olyan típusú csávó, mint én, folyamatosan a regnáló kormány ellen ír dalokat, vagy mond dolgokat.” Szerinte abban az esetben nem lenne kérdés, hogy egy olyan rappernek, mint ő, ellenzéki szemszögből kell dalokat gyártania.

A kérdésre, hogy az emberek szeretetét vagy gyűlöletét érzi-e jobban, ezt válaszolta: „Ez a politika oldaláról van. Az embereket, akik ott állnak a koncerten és éneklik a dalt, abszolút nem érdekli, hogy ez kiről szól, miről szól, hova tartozik. Szerintem túlgondoljuk ezt a dolgot. De egyébként annyi változás van, hogy sokkal többen vannak most a koncerteken.”