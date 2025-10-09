Kiszivárgott Óbuda DK-s alpolgármesterének levele, amelyben a szintén DK-s polgármesterről és a kerület ingatlanügyeiről pakol ki

„Az általam megakadályozott vagy megakadályozni kívánt projektek összértéke meghaladja a 400 milliárd forintot. Ezért írom le, hogy nem szándékozom öngyilkosságot elkövetni, és soha nem is volt ilyen gondolatom” – ez a kijelentés szerepel annak a levélnek az elején, amelyet Zábó Attila, Óbuda-Békásmegyer alpolgármestere írt a képviselőtársainak a kerületben tervezett óriásberuházásokkal kapcsolatban. A nem nyilvános levél a HVG birtokába került.

Ebben a Demokratikus Koalíció politikusa részletesen kifejtette, hogy miért tartja elfogadhatatlannak azokat a következő évekre ütemezett építkezéseket, amelyeket – mások mellett – a szintén DK-s Kiss László polgármester szeretne keresztülvinni.

„A választást azzal nyertük meg, hogy nem lesz több lakópark. Azt ígértük, hogy megőrizzük a kerület zöld karakterét, szigorítjuk a beépítéseket, és ebben akkor kivétel nélkül mind egyetértettünk. Sajnos polgármester úr megváltoztatta korábban elhangzott nézeteit. Sok projekt van, amely ezt bizonyítja, és amelyekről a III. kerületi embereknek csak akkor lesz tudomása, amikor már késő lesz” – írja Zámbó.

Az egyik legnagyobb lakópark-beruházás jelenleg az 1400 lakásos tömb Óbudán, amelynek megépítéséhez épp szeptember végén járult hozzá a testület. Ezt a Nagygyörgy Tibor vezette Biggeorge cégcsoport építheti meg a Harisnyagyár területén.

Korábban a kerület polgármestere, Kiss László nem támogatta a beruházást, mondván, hogy Óbuda-Békásmegyer megtelt, most mégis megszavazta. Ebben valószínűleg az is közrejátszik, hogy közel négymilliárd forint értékben tett vállalásokat az óbudai Waterfront City beruházást végző Biggeorge Property, miután a kerületi és a fővárosi önkormányzattal tárgyalt. Többek között ígéretet tett egy új gyalogoshídra.

Zábó levelében szóvá tette a kerületbe tervezett különböző projektekről szóló tárgyalások átláthatatlanságát is. Az egyik értekezleten például állítása szerint a következő történt:

„A megbeszélés érdekessége, hogy a Polgármester úr egy félórás megbeszélés után arra kérte Nagygyörgy Tibor urat, hogy négyszemközt folytassák az egyeztetést a polgármesteri irodában. Nagygyörgy Tibor úr ezen annyira meglepődött, hogy Polgármester úrnak még egyszer el kellett mondania, hogy menjen be vele az irodájába. Polgármester úr az irodájában körülbelül negyedórát-húsz percet beszélgetett négyszemközt Nagygyörgy Tiborral, majd a BigGeorge csapatával együtt távozott”.

„A demokratikus oldalon elfogadhatatlan, hogy a döntéshozók ne ismerhessék meg a döntések előkészítésének a folyamatát, a döntések hátterét” – jegyezte meg Zábó Attila.

Az esetről a HVG megkérdezte Kiss László polgármester sajtóosztályát, ahol azt közölték: „Az értekezlet, amire a levél utalhat, augusztus 7-én történt, aznap a Hivatalban járt a beruházó delegációja. Ez volt az első alkalom, amikor dr. Kiss László polgármester személyesen találkozott Nagygyörgy Tiborral, korábban nem ismerték egymást. Ennek megfelelően a rövid beszélgetésük – amire az egyeztetés lezárását követően került sor ­– részben személyes bemutatkozás és udvariassági formaság volt. Emellett a hónapok óta tartó nyilvános egyeztetési folyamat végén polgármester úr tájékoztatta Nagygyörgy Tibor urat arról, hogy habár a tárgyalások során körvonalazódik a kerület számára előnyös megállapodáscsomag, annak képviselő-testületi elfogadása kétséges, mivel a frakciók megosztottnak tűnnek a kérdésben”.