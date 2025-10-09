Majdnem fél évig élt átültetett disznómájjal egy 71 éves férfi

A kutatók mérföldkőnek tartják az eljárást, melyben sebészek genetikailag módosított disznómájat ültettek be egy élő emberi betegbe – ez az első ilyen dokumentált eset. A Journal of Hepatology folyóiratban megjelent tanulmány szerint a beteg 171 napig élt, bizonyítva, hogy a disznómáj képes alapvető funkciókat ellátni az emberi szervezetben, ugyanakkor komoly komplikációk is felléptek – írja az Euronews.

Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint évente több ezren halnak meg miközben májátültetésre várnak. A tudósok abban reménykednek, hogy az állati szervek használata előrelépést jelenthetnek ezen a területen.

A páciens egy 71 éves férfi volt, akinek hepatitisz B okozta májbetegsége és májrákja is volt. A férfi nem volt alkalmas hagyományos műtétre, és emberi májat sem kaphatott. Az orvosok egy génmódosított törpedisznó májját ültették be a betegbe. Az állat májának génállományát azért változtatták meg, hogy csökkentsék a kilökődés kockázatát és biztonságosabbá tegyék a véralvadást.

Az első hónapban a transzplantált disnzómáj jól működött. A máj epét és fontos véralvadási fehérjéket termelt, és nem mutatkozott azonnali kilökődésre utaló jel. A 38. napon azonban súlyos szövődmény lépett fel. A kezelések segítettek a férfin, de a beteg a 171. napon meghalt.