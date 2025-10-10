Devizahiteles győzelem a Fővárosi Törvényszéken: a banknak 40 milliót kell visszafizetnie a megélhetését is elbukó családnak

Döntött a Fővárosi Törvényszék: érvénytelen az UniCredit egy gyulai családdal közel húsz éve kötött deviza alapú kölcsönszerződése, mert az ügyfeleket nem tájékoztatták tisztességesen az árfolyamkockázatról - írja a 24. Az egyelőre nem jogerős ítélet arra kötelezi a bankot, hogy emiatt 40 millió forintot fizessenek vissza a hitelügylet miatt tönkremenő gyulai gazdálkodó családnak.

A békési család még 2007-ben vett fel 20,5 millió forint devizahiteles kölcsönt, a forint gyengülése miatt azonban a felvett összeg háromszorosát, több mint 61 millió forintot kellett visszafizettniük a hitel után. Ügyvédjük szerint a család a törlesztés során elveszítette a megélhetési forrását, gazdálkodóként ugyanis az összes termelőeszközüket el kellett adniuk, hogy fizetni tudják a törlesztőket.

A Fővárosi Törvényszék mostani döntése szerint azonban a banknak több mint 40 millió forintot a jegybanki alapkamat mértékével növelten vissza kell fizetnie, csak a kölcsön folyósított összegét tarthatják meg. A bíróság mindenben a felpereseknek adott igazat, és a megkötött kölcsönszerződéseket érvénytelenítette.

A devizahitel-károsultaknak ígért ócsai "lakópark" házai. Fotó: Halász Júlia

Az ítélet szerint az árfolyamkockázati tájékoztató nem volt megfelelő, az adósok nem kaptak megfelelő tájékoztatást a lehetséges terheikről - ennek ellenkezőjét a bank úgy sem tudta bizonytani, hogy a szerződéskötés akkori ügyintézőit is beidézték tanúskodni - arra azonban ők sem tudtak visszaemlékezni, hogy mi hangzott el 18 évvel ezelőtt.

Az előzmény az Európai Unió Bírósága által devizahiteles ügyekben tavasszal hozott döntés. A kormány ugyan elutasította, hogy ez alapján általános politikai döntést hozzon a devizahiteles kártérítésekről, a Kúria azonban hozott egy felemás jogegységi határozatot. Bár a kártérítésre ez sem tér ki, a Kúria azt kimondta, hogy az adósoknak a folyósított kölcsön összegén túl minden pénz visszajár, ha nem kaptak megfelelő tájékoztatást - ez pedig megnyitotta az utat a perek előtt. A gyulai ügyben a Törvényszék az uniós ítéletére és a Kúria határozatára is hivatkozott, ez az eddigi legnagyobb összegá visszafizetésről hozott ítélet a devizahiteles ügyekben.