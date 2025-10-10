Tisza ide, Tisza oda, a legyőzhetetlen Hiszékeny Dezső parlamenti képviselő szeretne maradni a 13. kerületben

Bár „a kérdés még nem aktuális”, egyelőre nem készül visszalépni a 2026-os parlamentiképviselő-jelöltségtől, és nem örülne neki, ha másképp alakulna – tudta meg a Népszava Hiszékeny Dezsőtől. Az MSZP angyalföldi képviselője szerint a Tisza 13. kerületi jelöltjének megnevezése döntő pillanat lesz, és bár ő azt szeretné, hogy a választókörzetében egy ellenzéki induljon, ez országos megoldást igényel. Emiatt a pártja is kivár a jelöltjeiről szóló döntéssel.

„Folytatni szeretném a munkámat, de semmi nem dőlt el, így elképzelhető, hogy a végén máshogy alakul a pártok álláspontja” – mondta Hiszékeny a Népszavának. A politikus szerint a kerületben öt Tisza-sziget működik. „A tagokat jól ismerem, mert 70 százalékuk korábban rám szavazott. Jó kapcsolatban vagyunk, több rendezvényükön részt vettem, sőt a helyi ügyekről szóló vitáikhoz is hozzászóltam” – magyarázta.

Az MSZP támogatottsága az elmúlt években gyakorlatilag eltűnt, Hiszékeny Dezső viszont legyőzhetetlen volt korábban a választásokon. 2014-ben választották először parlamenti képviselővé Angyalföldön, majd 2018-ban és 2022-ben is nyert, legutóbb 60 százalék fölött teljesített.

Hiszékeny Dezső a Parlamentben Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Tovább bonyolíthatja a helyzetet, hogy mint minden körzetben, úgy itt is indít jelöltet a Demokratikus Koalíció, aki Keszthelyi Dorottya lesz. Ő a Népszavának most azt mondta: az országos pártdöntés náluk is az, hogy mind a 106 körzetben rajthoz állnak, így arra kapott felhatalmazást, hogy csinálja végig az országgyűlési kampányt.

A Tisza a korábbi tervekkel ellentétben még a jelöltjelöltjeit sem nevezte meg, erre november elején kerülhet sor jelen állás szerint. Hiszékeny szerint a helyi Tisza-szigetekből többen jelezték neki, hogy támogatni tudnák az indulását. Ők úgymond nem értenek egyet Magyar Péter álláspontjával, miszerint „egyetlen inkumbens ellenzéki mögé sem szabad beállni a 2026-os választáson”.