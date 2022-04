Hiszékeny Dezsőt egyszerűen nem lehet legyőzni, a baloldal fellegvárában fideszesek is szavaztak az ellenzéki jelöltre

Nehéz feladat az ellenzék szempontjából pozitív fejleményekről beszámolni az április 3-ai országgyűlési választással kapcsolatban, de van olyan is – persze túl azon, hogy Budapesten egy kivételével az összes választókerületben nyerni tudtak. Ezen belül a legnagyobb szavazatszámmal Hiszékeny Dezső aratta le a sikert: az MSZP-s jelölt a XIII. kerületben több szavazatot kapott, mint Gyopáros Alpár, aki a legnagyobb arányban diadalmaskodó egyéni parlamenti képviselő lett. A szocialista politikusra 35,2 ezer ember voksolt az idén, míg a csornai választókerület fideszes bajnokára 35,1 ezer.

A 2018-as és a 2022-es eredményeket összevetve látszik, hogy Hiszékeny Dezső a négy évvel ezelőtti győzelmét is überelni tudta. 2018-ban 33 412-en szavaztak rá, ami 56 százalékot jelentett, most 35,2 ezren, ez 60 százalék. Az adatokat nézve a hagyományosan baloldali XIII. kerületben nagyjából ugyanaz történt, mint országosan. 2018-ban a fideszes próbálkozó mellett indult egy jobbikos jelölt is, aki 3500 szavazatot kapott (6 százalék), valamint egy LMP-s (4 százalék), egy momentumos (2,5 százalék) és egy kutyapárti (2,2 százalék).

Négy évvel később az LMP, a Momentum és a Jobbik beállt Hiszékeny Dezső mögé, de ez csak kétezer szavazatot hozott pluszban, miközben a fideszes Harrach Tamás is gyarapította a táborát (16,8 ezerről 17,7 ezerre), ezenfelül lett egy 3 százalékos mi hazánkos csapat, továbbá a Kutyapárt is erősödött kicsit, míg ezer ember eltűnt a szavazók közül.

Tökéletesen ez látszik országosan is: 2018-ban a baloldalnak volt 1,5 millió szavazója (MSZP-Párbeszéd, LMP, DK, Momentum), a Fidesznek 2,8 millió, a Jobbiknak egymillió. Ez 2022-re annyiban változott, hogy az egyesült ellenzéknek 1,9 millió szavazója lett (400 ezer plusz, vagy inkább 600 ezer mínusz, ha a Jobbikot is ide vesszük), a Fidesznek 3 millió (200 ezer plusz), és a Mi Hazánk is szerzett 300 ezer embert alacsonyabb részvétel mellett.

Mivel kampányolt Hiszékeny Dezső?

A szocialista politikus vélhetően kampány nélkül is nyert volna a XIII. kerületben, de azért egyértelmű üzenetei voltak a választóknak:

Ma Magyarországon lakhatási válság van, és ezt csak állami szinten lehet kezelni



– mondta például január 19-én a Spirit FM-ben. Vagyis stadion vagy Fudan Egyetem helyett bérlakásokat kell építeni. A Fidesz-féle családtámogatás azért rossz Hiszékeny Dezső szerint, mert „nagyon kevesen vannak azok, akik 40-50 millió forintos hitelt hajlandóak felvenni úgy, hogy egy életen át kell ezt törleszteni, és egyben saját magukat röghöz kötik ott, ahol ez a lakás megépült; ennél sokkal jobb gondolat a bérlakások megépítése.”

Hiszékeny Dezső Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A közös ellenzéki programnak valóban volt lakhatási fejezete, amiben több ezer bérlakás építését ígértek, de a kampány során ez a téma egyáltalán nem volt hangsúlyos.

Fideszesek is szavaztak rá

Hiszékeny Dezső népszerűségét jelzi, hogy egyéniben a legtöbb kerületi szavazókörben több szavazatot kapott, mint az ellenzéki közös lista. Összességében 5 százalékkal kapott többet, mint ebben a választókerületben a közös pártlista. A matek nem jöhet ki másként, csak úgy, hogy voltak szavazók, akik listán a Fideszre ikszeltek, de egyéniben Hiszékeny Dezsőre. Például a 16. számú szavazókör listás eredménye:

Közös ellenzék: 388 (62,18%) Fidesz: 182 (29,17%) MKKP: 30 (4,81%) Mi Hazánk: 17 (2,72%)

A 16. szavazókör egyéni eredménye:

Hiszékeny Dezső: 416 (66,56%) Harrach Tamás: 165 (26,40%) Aleva Márta: 23 (3,68%) Nagy Zsolt: 18 (2,88%)

Tehát feltételezhetően listán a Kutyapártra vagy a Fideszre szavazók egy része egyéniben a szocialista politikust húzta be. Ez annak a fényében kevésbé meglepő, hogy már 4 éve is megírtuk, ha a XIII. kerület lenne egész Magyarország, akkor az MSZP szerzett volna kétharmadot. Az is látszik, hogy Harrach Tamás gyenge jelölt. A Fidesz itteni listás szavazatinál 2018-ban 2,54 százalékponttal, 2022-ben 2,9 százalékponttal kapott kevesebbet.

Karácsony helyett MZP

A kerületben tökéletesen lehetett követni az ellenzéki szavazók mozgását is. Az őszi előválasztást simán nyerte Hiszékeny Dezső, aki 7797 szavazatot kapott, míg a momentumos jelölt 3197, a DK-s 3064 voksot. A miniszterelnök-jelöltek közül az első körben Karácsony Gergely kapta itt a legtöbb szavazatot: 6270-an választották a főpolgármestert, a második Dobrev Klára lett 3878 szavazattal, Márki-Zay Péter pedig csak a harmadik 3002 támogatóval. A második fordulóra Karácsony visszalépett MZP javára, és ezt lekövették az előválasztók is: Márki-Zay nyerte a körzetet 61 százalékkal, 6232 szavazatot kapott, míg Dobrev 3895-öt. Vagyis inkább a jobboldali miniszterelnök-jelöltet választották a DK politikusa helyett.