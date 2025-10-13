Elértük az első üvegházgáz-kibocsátáshoz köthető fordulópontot: veszélyben a meleg vízi korallzátonyok

A Global Tipping Points című jelentést 23 ország 160 kutatója készítette az Exeteri Egyetem vezetésével, Jeff Bezos alapítványa támogatásával. A tanulmány szerint a globális átlaghőmérséklet 1,4 Celsius fokkal emelkedett, a XIX. Század második feléhez képest, ami meghaladja azt a 1,2 fokos határt, ahol a korallzátonyok visszafordíthatatlan károsodása elindul. A világ zátonyainak 80 százalékát már érinti a 2023 januárja óta tartó, példátlan mértékű korallfehéredés. Ezzel a Föld elérte az első, üvegház-kibocsátáshoz köthető visszafordíthatatlan pusztulást okozó fordulópontot.

Kifehéredett korall. Fotó: AFP / Biopixel

A kutatók szerint a korallzátonyok pusztulása világszerte több százmillió ember megélhetését fenyegeti, akik halászatból és turizmusból élnek. Bár egyes szakértők szerint bizonyos zátonyok képesek lehetnek alkalmazkodni még 2 fokos felmelegedés mellett is, abban mindenki egyetért, hogy drasztikus kibocsátáscsökkentésre és helyi védelemre van szükség.

A jelentés emellett arra figyelmeztet, hogy más ökoszisztémák – például az Amazonas esőerdeje és a grönlandi jégtakaró – is veszélyes közelségben vannak saját fordulópontjukhoz, ahonnan már nem tudnak regenerálódni. A kutatók azonban bizakodnak, hogy „pozitív fordulópontok”, például a megújuló energiák és elektromos járművek terjedése, még megállíthatják a legsúlyosabb következményeket. (Guardian)