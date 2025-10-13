Fegyelmit indított a kéziszövetség a Győr–Ferencváros meccsen kifeszített botrányos molinó miatt

Szombaton játszották a magyar női kézilabda legnagyobb rangadóját, a Győri Audi ETO KC hazai pályán nagyon simán, 15 góllal (32-17) verte a Ferencváros csapatát. A mérkőzés nem a két csapat játéka, hanem a ferencvárosi szurkolók egy csoportja által kifeszített molinó miatt marad emlékezetes.

„Mi bőrszíntől, kortól, nemtől függetlenül minden győrit gyűlölünk”

– írták. A Nemzeti Sport Online szerint a szurkolók valószínűleg a szeptemberi Mosonmagyaróvár–Győr meccsre utaltak a molinóval, a győri játékosokat azon a meccsen rasszista inzultusok érték, a Magyar Kézilabda Szövetség utólag szektorbezárással és pénzbírsággal büntette a mosonmagyaróváriakat.

A ferencvárosi szurkolók Győrben Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

A szövetség a mostani meccs miatt is eljárást indított: „A 2025. október 11-én lejátszott Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria mérkőzésen történteket a versenybírói kiegészítő jelentés alapján a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Bizottsága fegyelmi eljárás keretében vizsgálja. Az MKSZ elkötelezett a sportszerű játék és a sportág egészének sportszerűsége mellett, és elítél minden ezzel ellentétes esetet és minden más, jogszabályokba és jóerkölcsbe ütköző cselekedetet. A mostani történés kapcsán bővebb tájékoztatást a fegyelmi eljárás lefolytatását követően tud adni a Szövetség” – írta az MKSZ közleménye.

A győri klub a közösségi médiában azt írta, nem hagyhatják szó nélkül az esetet: „A mi hitvallásunk a pályán és a pályán kívül is a sportszerűség, a tiszta játék és szurkolás. A szombati meccsen történtek miatt az MKSZ hivatalból eljárást indít, klubunk pedig vizsgálja a további lépések lehetőségét”.