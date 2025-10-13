Mráz elismerte a New York Timesnak, hogy nem működik a Magyar Péter ellen indított negatív kampány

Hosszú cikkben elemzi a választások előtt magyar belpolitikai helyzetet a New York Times. Az cikk legérdekesebb pontja az, melyben Mráz Ágoston Sámuel, a kormányközeli Nézőpont Intézet vezetője elismeri: a Magyar Péter ellen indított negatív kampány eddig nem működött. A lap felidézi hogy Magyar hónapok óta a kormányzati ellenőrzés alatt álló média kereszttüzében van, próbálták árulónak, nőverő férjnek, csalónak és szexuális zaklatónak is beállítani – megállás nélkül.

„Eddig ezek a kampányok nem voltak sikeresek. Ez egyértelmű” – kommentálta Mráz a lapnak Magyar-ellenes kampányt. A cikk azt is felidézi, hogy a legtöbb közvélemény-kutatás – bár nem a Nézőponté – a Tisza jelentős előnyét méri.