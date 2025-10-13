Pont akkor repült Bodrogkeresztúrra és vissza a Mészárosék által használt magánhelikopter, amikor Várkonyi Andrea átvette ott a díszpolgári címét

Két hete pénteken délután 2 körül érkezett egy közlemény a Mészáros Csoporttól arról, hogy Várkonyi Andrea Bodrogkeresztúr díszpolgára lett. A díszpolgári cím átadásáról készült beszámolók szerint Várkonyit férje, Mészáros Lőrinc is elkísérte Bodrogkeresztúrra.
Mint a 444 kiderítette, pont aznap fordult egyet arra az OE-XWY lajstromjelű magánhelikopter is, amit Mészáros Lőrinc többször használt.
A helyi iskola tanulói ugyanis Mészáros Lőrinc alapítványának köszönhetően jutottak el Kínába egy versenyre.
Luxushelikopterről luxusrepülőre szállva érkezett meg a müncheni hotelbe Mészáros Lőrinc. Ugyanott szállnak meg, ahol a Paris Saint-Germain csapata.
Nem tudom, kinek mi bántja a szemét – mondta Mészáros Lőrinc a 444-nek a BL-döntőre érkezve, amikor arról kérdeztük: nem pont az ilyen magánrepülős utakat kritizálják-e éppen a Fideszben. Aztán bedobta a fideszes nyilatkozót kedvenc trükkjeit is.
A boon.hu készített interjút Bodrogkeresztúr friss díszpolgárával, amelyben dr. Várkonyi Andrea kitüntetésről, álmokról, tervekről és férjével közös kedvenc helyeiről mesélt.
Mészáros hétfőn azon értetlenkedett, miért lepődik meg mindenki azon folyamatosan, hogy ő milliárdos, és ennek megfelelő színvonalon él.
„Önnel ellentétben, aki egy budapesti értelmiségi családból származik, én egy kis vidéki faluból jöttem” – írja a leggazdagabb magyar, aki az 50 első randi című filmre is hivatkozik.
Nem győzi hangsúlyozni, hogy már a NER előtt milliárdos volt, közben a Jóistennek, a szerencsének, Orbán Viktornak hálálkodott, na meg Simicska Lajosnak. Időbeli egybeesés: 2009-ben volt az első látványos felcsúti fociépítkezés.
Mészáros Lőrinc felesége szerint „rettenetesen ki van a világ fordulva magából, teljesen el van veszítve a fókusz”.