Rengeteg a betöltetlen állás az állami fenntartású gyermekotthonokban

Összességében majdnem minden negyedik állás betöltetlen volt tavaly az állami fenntartású gyermekotthonokban – derült ki az RTL Híradóhoz eljuttatott dokumentumból, amelyet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon készítettek 2024 végén. A probléma azonban egyenetlenül oszlik el: Van olyan budapesti gyermekotthon, ahol a szakmai álláshelyek csaknem fele betöltetlen volt tavaly.

Két budapesti intézményben a legkritikusabb a helyzet, ezekben 50 százalék feletti a betöltetlen állások aránya. Molnár László, aki több mint húsz évig vezette a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot, az RTL-nek úgy fogalmazott, nem újkeletű a probléma ez a gyerekvédelemben, és tud olyan intézményről, ahol tucatnyi gyerekre egyetlen nevelő jutott. Átlagosan 24 százalék körüli a munkaerőhiány az állami fenntartású gyermekotthonokban.

Gyermekvédelmisek a Karmelita előtt Forrás: MKKSZ

Múlt héten a Fidesz leszavazta a gyermekvédelmi dolgozók béremeléséről és a gyermekek napi étkezésére fordított díj emeléséről szóló javaslatot, mire a gyermekvédelmi dolgozók tiltakozásul lyukas cipőket öntöttek a karmelita elé.