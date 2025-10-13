Váratlanul visszavonul a politikától a moldáv kormányfő

Nem vállalja a megalakulás előtt álló moldáv kormány vezetését, sőt, lemond a képviselői mandátumáról is és teljesen visszavonul a politikától a moldovai miniszterelnök. Dorin Recean a döntését egy sajtótájékoztatón jelentette be: állítása szerint soha nem akart tartósan a politikában maradni, úgyhogy visszatér a civil élethez.
A döntés két szempontból is furcsállható:
Moldovában szeptember végén tartottak parlamenti választásokat, ahol az Európai Unió által nyíltan támogatott párt győzött az oroszpártinak minősített ellenzékkel szemben, így az elnöki szék (Maia Sandu) mellett a kormányfői tisztség is a nyugatbarát PAS-é lesz továbbra is. Az ellenzék nem ismerte el az eredményt, Oroszország pedig legutóbb a hétvégén fenyegette meg vehemensebben Moldovát: a Kreml szóvivője Ukrajna sorsára utalva figyelmeztette őket, hogy a túlzott európai orientációnak milyen következményei lehetnek. (MTI, Ziarul de Garda)
A parlamenti választásokon Moszkvának is volt támogatott pártszövetsége, de az Európai Uniónak is favorizált jelöltje. Úgy tűnik, utóbbi az elemzői várakozásokkal szemben egyedül is kormányt alakíthat. Az oroszbarát ellenzék ebbe még nem nyugodott bele.
A Kreml úgy megbántódott azon, hogy a moldávok biztonsági fenyegetésnek nevezték Oroszországot, hogy rögtön küldött egy konkrét háborús fenyegetést.