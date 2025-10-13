Von der Leyen elbeszélgetett Várhelyivel a kémügyről, aki „semmiről nem tudott”

Múlt héten a Direkt36, a német Der Spiegel és a belga De Tijd közösen tárta fel, hogy magyar hírszerző tisztek Brüsszelben diplomatáknak álcázva magukat, megpróbálták beépíteni magukat az uniós intézményekbe. A vizsgált dokumentumok szerint egy, a sajtó által meg nem nevezett operatív tiszt 2015 és 2017 között Brüsszelben állomásozott, hivatalosan a magyar nagykövetség kohéziós politikai osztályán dolgozó diplomataként. A jelentések szerint azonban valójában a magyar külföldi hírszerzésnek dolgozott, és kapcsolatokat épített ki az Európai Bizottságon belül, valamint más uniós szervezetekben. Az érintett időszakban Várhelyi Olivér Magyarország uniós nagyköveteként dolgozott.

Várhelyi Olivér Fotó: Németh Dániel/444

A Politico most azt írja, hogy Várhelyi Olivér uniós biztos vasárnap találkozott Ursula von der Leyennel, és biztosította főnökét arról, hogy nem volt tudomása semmilyen titkosszolgálati tevékenységről, amelyet a magyar kormány folytathatott Brüsszelben az ő uniós nagyköveti időszakában.

Valérie Hayer, a Renew Europe frakció elnöke kijelentette: „Von der Leyennek kötelessége cselekedni ezekben az ügyekben.” Hayer emlékeztetett, hogy pártja már Várhelyi kinevezésekor figyelmeztetett a kormányfőhöz, Orbán Viktorhoz fűződő szoros kapcsolatára, amely „mindig inkább Orbán, mintsem az európai érdekeket szolgálta”.

Az ügyben az Európai Bizottság vizsgálatot indított.