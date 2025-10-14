Gerendai szerint pár hét van megmenteni a jövő évi Szigetet

„Ha nem jutunk el a következő hetekben a megegyezésig, egyszerűen azért nem lesz jövőre fesztivál, mert kicsúszunk az időből, és nem lesz idő megfelelően megszervezni” – mondta Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója a HVG-nek.

Gerendai Károly Fotó: Della podcast

Hétfőn derült ki, hogy a Sziget szervezői felmondták a fővárosnál a Hajógyári-szigetre vonatkozó területfoglalási engedélyt, mert a külföldi tulaj kihátrált a veszteséges fesztivál mögül. A 2025-ös adatokat még nem ismerjük, de a tavalyi év gazdasági mutatóit igen, ezekből kiderült, hogy 3,8 milliárd forintos veszteséggel zárta 2024-et a Sziget Fesztivált szervező Sziget Kulturális Menedzsment Iroda Zrt. A magyar csapat Gerendait kérte fel a fesztivál megmentésére, aki 2017-ben szállt ki a szervezésből.

„Nagyjából egy hónapja kezdtünk el arról tárgyalni, hogy a tulajdonos kihátrálása esetén akarom-e újra átvenni a Sziget vezetését. Erről azóta is zajlanak az egyeztetések, és szerintem már elég közel állunk a megállapodáshoz: időnyomásban vagyunk, hiszen már rég árulni kellene a jegyeket és szervezni a jövő évi fesztivált” – nyilatkozta a lapnak. Szerinte nem nulláról kellene kezdeni a szervezést, voltak már egyeztetések és tárgyalások, amiket leállították, de ezeket lehet folytatni. Miután nyilvánossá vált, hogy a megszűnés szélére került a fesztivál, Gerendait több „komoly nagybefektető” is megkereste ajánlattal, de ő egyelőre nem ilyen megoldásban gondolkodik. „Most nem ebbe az irányba mennék, egyrészt, mert én magam is látom, hogy túl nagyok a kockázatok ahhoz, hogy jó szívvel merjem ajánlani a Szigetet mint befektetést, másrészt, mert még nem is tartok ott, hogy megtaláljam a megoldást, mitől lesz majd üzletileg sikeres a fesztivál” – mondta, hozzátéve, hogy nem NER-közeli befektetők keresték meg, de amúgy sem a vagyonos befektetők közbenjárását tartja a követendő útnak.

„Most arra keresek megoldást, hogy ne egyedül én, hanem több kisebb szereplővel együtt vállaljuk a kockázatot. Olyanokkal szeretnék együttműködni, akiknek egyébként is érdeke, hogy legyen Sziget: főképp azokra az eddig is a fesztivállal együtt dolgozó alvállalkozókra gondolok, akiknek megszűnne a bevételük, ha nem lenne többé Sziget.” Azt szeretné, ha a fesztivál olyan pályára tudna állni, hogy „hosszú távon ne is legyen szükség nagybefektetőkre, mert üzletileg is sikeresen tudna működni.”