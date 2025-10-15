Az uniós átlag alatti a magyar ipar teljesítménye, de Nagy Márton örülhet, egy mutatóban sikerült Németországot megelőzni

A magyar ipar augusztusban egészen gyászos teljesítményt nyújtott, hiszen havi szinten 2,3, előző év azonos időszakához mérten pedig 4,6 százalékkal esett vissza az ágazat kibocsátása (és ez már a munkanapok száma miatt korrigált érték, a nyers adat több mint 7 százalékos visszaesést mutatott). Bár a magyar kormány, élén Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel, rendre az uniós gazdaság gyengeségeiről szokott hosszan magyarázni, a magyar ipar gyengélkedéséért pedig a német ipar pocsék állapotát szokták felelőssé tenni, az uniós statisztika megmutatja, hogy az olyan sokat citált Nyugaton korántsem olyan rossz a helyzet, mint állítják.

Az Eurostat adatsora szerint ugyanis augusztusban a magyar ipar volt az egyik legrosszabbul teljesítő az unión belül. Az éves, tehát tavaly augusztushoz viszonyított, 4,6 százalékos visszaesés a negyedik legnagyobb volt, a magyarnál csak a dán (-5 százalék), a szlovák (-6,3 százalék) és a bolgár (-8,6 százalék) ipar teljesített rosszabbul. Ezzel szemben a rangsor élén Írország áll egészen brutális, 28 százalékos éves növekedéssel, ezt a luxemburgi ipar követi 9,5 százalékos és a svéd 8,3 százalékos bővüléssel.

Ami a német ipart illeti, valóban nem rózsás a helyzete, hiszen éves bázison nézve a magyarral megegyező, 4,6 százalékkal esett vissza a teljesítménye. Az uniós átlagos teljesítmény augusztusban egyébként 1,1 százalékos növekedés volt, és ugyanennyi volt az eurózónáé is.

A havi változásokat nézve sem szebb a kép, a magyar 2,3 százalékos mínusz júliushoz képest szintén alulmúlja a -1 százalékos uniós átlagot, és a hatodik legnagyobb csökkenés. A lett ipar a magyarral megegyező, 2,3 százalékos csökkenést mutatott, ennél rosszabb teljesítmény pedig az olasz ipart (-2,4 százalék), a dánt (-2,6 százalék), az osztrákot (-3,1 százalék), a görögöt (-4,5 százalék) és a német ipart (-5,2 százalék) jellemezte. Az egyébként önmagában nem meglepő, hogy az augusztusi ipari termelés elmarad a júliusitól, ez a nyári szabadságolások miatt jellemzően így szokott lenni.

A rangsor élén ugyanaz a helyzet, mint az éves mutatóban: az ír ipar havi szinten 9,8 százalékkal bővült, a luxemburgi 4,8 százalékkal, a svéd pedig 3,6-tal.