A brit pénzügyminiszter szerint tartós és súlyos károkat okoz a Brexit

EU-párti tüntetéske Londonban, 2025 májusában Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

A brit pénzügyminiszter szerint súlyos és tartós károkat okozott a brit gazdaságnak Nagy-Britannia kilépése az Európai Unióból (Brexit). Rachel Reeves a Sky Newsnak úgy fogalmazott: az előző, konzervatív brit kormány megszorító intézkedései és a Brexit hatásai egyaránt komoly súllyal nehezednek a brit gazdaságra.

A munkáspárti kormány pénzügyminisztere felidézte, hogy a független gazdaságelemző műhelyként működő, de a kabinet számára hivatalos előrejelzéseket készítő szervezet (Office for Budget Responsibility, OBR) számításai szerint

a brit GDP a Brexit miatt hosszú távon hozzávetőleg 4 százalékkal lesz alacsonyabb.

Reeves szerint a kormány igyekszik valamennyit elhárítani ebből a kárból az EU-val korábban kötött átfogó kereskedelmi megállapodással, valamint a brit és az uniós fiatalok kölcsönös letelepedésének és munkavállalásának szabályait enyhítő egyezménnyel. „Ennek ellenére nem fér kétség ahhoz, hogy a Brexit súlyos és hosszantartó hatást gyakorol” a brit gazdaságra - mondta.

Nagy-Britannia 2020. január 31-én távozott az Európai Unióból, majd 11 havi átmeneti időszak után az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is kilépett. Az akkori konzervatív párti brit kormány ugyanis nem kívánta biztosítani az EU-állampolgárok szabad nagy-britanniai letelepedését és munkavállalását.

A tavaly júliusi parlamenti választások óta hivatalban lévő munkáspárti kormány sem kívánja visszaléptetni Nagy-Britanniát az Európai Unióba, sem az EU egységes belső piacára és vámuniójába. A Munkáspárton belül azonban az utóbbi időben nyílt viták kezdődtek erről a kérdésről, és Rachel Reeves rövid időn belül a Labour második igen befolyásos politikusa, aki a nyilvánosság előtt szól a Brexit okozta károkról. Andy Burnham, Manchester munkáspárti polgármestere a Labour minapi éves kongresszusán felszólalva katasztrófának nevezte a Brexitet, és közölte: azt szeretné, ha Nagy-Britannia teljes jogú tagként ismét csatlakozna az EU-hoz.

Burnham reméli, hogy ez még az ő életében megtörténik,

de kijelentette azt is, hogy el kell számoltatni azokat, akik annak idején a Brexit mellett kampányoltak, mert a brit EU-tagság megszűnése óta Nagy-Britanniában „semmi sem működik úgy, ahogy kellene”. (MTI)