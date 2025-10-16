Brutális tervezési hibák vezettek a Titan mini-tengeralattjáró pusztulásához

Tervezési hiba vezetett a Titan tragédiájához, amiben 2023 júniusában a Titanic roncsainál lemerülő minitengeralattjáró a nagy nyomás alatt egyetlen pillanat alatt megsemmisült, megölve utasait - állapította meg az NTSB, az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság.

A közreadott jelentés megerősítette, hogy az OceanGate, a Titan tulajdonosa nem végezte el megfelelően a kísérleti jármű tesztelését a végzetes merülés előtt, és maga a vállalat sem volt tisztában a tengeralattjáró valódi teherbírásával. A Titan hibás tervezése „olyan szénszálas kompozit test megépítéséhez vezetett, amelynek több rendellenessége is volt, és nem felelt meg a szükséges szilárdsági és tartóssági követelményeknek” – közölte az NTSB.

A balesetben a fizetős utasok mellett meghalt Stockton Rush, az OceanGate vezérigazgatója is, a vállalat pedig ezután felfüggesztette a működését. Mint utólag kiderült, a multimilliomos utasok úgy szálltak be a házilag fejlesztett mini-tengeralattjáróba, hogy előtte papírt írtak alá arról, hogy

„a Titan a szabályozó szervek által soha nem vizsgált vagy jóváhagyott, kísérleti jármű, ezért a merülés fizikai sérüléssel, érzelmi traumával vagy halállal is zárulhat”.

A jármű sosem ment át semmiféle külső teszten vagy hitelesítésen a merülése előtt. A mostani jelentés a cég belső kultúráját is bírálta, és egy volt műszaki dolgozót idézett, aki a tragédia előtt hiába figyelmeztetett házon belül a partiőrség szabályozásaira. Ezt a balesetben életét vesztő vezérigazgató letudta annyival, hogy „ha a partiőrség gondot okozna… vennék magamnak egy kongresszusi képviselőt, és az elintézné az ügyet” – áll a jelentésben.

Az NTSB jelentése egybecseng a partiőrség korábbi jelentésével, amely szerint az OceanGate biztonsági eljárásai súlyosan hibásak voltak, és kirívó eltéréseket találtak a biztonsági protokollok és a tényleges gyakorlat között.

(via Guardian)