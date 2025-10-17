Kizárt kilenc magas rangú tábornokot a kínai Kommunista Párt

A kínai védelmi minisztérium közleménye szerint súlyos pénzügyi bűncselekményekkel gyanúsítják a kilenc férfit, közöttük vannak háromcsillagos tábornokok is, illetve van, aki a párt döntéshozó Központi Bizottságának a tagja. Emellett még a hadseregből is kizárták őket.

Bár a nyilatkozat a korrupcióellenes kampány részének minősítette a kizárásokat, az elemzők ezt inkább politikai tisztogatásként értelmezik, írja a BBC. A kizárt tisztviselők között van He Weidong is, aki a kínai hadsereg második legmagasabb rangú tisztviselője Hszi Csin-ping kínai elnök után.

Hszi Csin-ping február 20-án Pekingben. Fotó: Huang Jingwen/Xinhua

A védelmi minisztérium közleménye szerint a kilenc férfi „súlyosan megsértette a pártfegyelmet, és rendkívül nagy összegű, rendkívül súlyos természetű és rendkívül káros következményekkel járó, szolgálatteljesítéssel kapcsolatos bűncselekményekkel gyanúsítják őket”. Hozzátették, hogy a férfiak ellen most katonai büntetőeljárás indul, megbüntetésük pedig „jelentős eredmény a párt és a hadsereg korrupcióellenes kampányában”.

A Központi Katonai Bizottság már hónapok óta jelzi, hogy szigorúan fog fellépni, aminek jegyében júliusban új irányelveket adott ki, amelyek a „mérgező befolyás” felszámolását szorgalmazzák a hadseregben, valamint „vasszabályokat” állapítanak meg a káderek számára.

Neil Thomas, az Asia Society Policy Institute kínai politikatudományi munkatársa a BBC Chinese-nak úgy nyilatkozott, hogy Hszi tisztogatásai az erő demonstrálását célozzák.

„Véleménye szerint a korrupt vagy hűtlen káderek kivágása a Párt »önforradalma«, amelynek célja, hogy tiszta, fegyelmezett és hatékony szervezetté váljon, amely képes korlátlan ideig uralkodni.”

Megjegyezte ugyanakkor, hogy a tisztogatások a kezdeményezőkészséget is elhomályosíthatják, és a kormányzást is merevebbé tehetik. „Ez Hszi hatalmának ára: a rendszer tisztábbá és engedelmesebbé válik, de óvatosabbá – és időnként törékenyebbé is.”

Sokan most arra fognak figyelni, hogy kik vesznek részt a közelgő negyedik plenáris ülésen, amely október 20-án kezdődik. „Ha a részvételi arány csökken, az a legtisztább nyilvános jelzése annak, hogy milyen kiterjedtek a tisztogatások” – mondta Thomas.