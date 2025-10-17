Magyar Péter: „A volt feleségem bölcsen visszautasította Orbán Viktor kéretlen udvarlását”

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
Magyar Péter Tusványoson Varga Judittal 2022-ben
Fotó: Németh Dániel/444

Miután több hónapnyi lebegtetés és egyre hangosabb fideszes szurkolás után úgy tűnik, hogy Varga Judit nem tér vissza a politikába, Magyar Péter ezt úgy kommentálta: „A volt feleségem bölcsen visszautasította Orbán Viktor kéretlen udvarlását.”

Korábban többen spekuláltak arról, mi lenne, ha Vargát konkrétan egyéniben indítaná el a Fidesz a volt férje körzetében, Hegyvidéken. Erre Magyar azt mondta, hogy ha ez bekövetkezik, akkor ő nem indul. De a megváltozott helyzetben lett jobb ötlete: „Most, hogy kiderült, hogy Európa leggazdagabb miniszterelnöke nem tud újra egy nő szoknyája mögé bújni, ideje lenne, hogy a leköszönő miniszterelnök összeszedje a Lázár János által emlegetett bátorságot és 30 év után elinduljon (ellenem) egyéni képviselőjelöltként a lakóhelye szerinti körzetben, a budai Hegyvidéken.”

Ezek után a miniszterelnököt annak jellegzetes fordulataival piszkálja: „Nem kell cidrizni! Ha tényleg annyi mindent tettek a polgári, európai, családbarát Magyarországért, ahogy azt naponta belekiabálja a propagandába, akkor ez a körzet sima menet lesz Önnek… Nos? Bevállalja pacekba, egy az egyben, bátor utcai harcos jeligére? Vagy marad a bujkálás és a sunnyogás?”

Bár Gulyás Gergely márciusban állította, hogy Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár lesz Magyar Péter ellenfele egyéniben, Steiner Tusványoson azt mondta a 444-nek, még nincs eldöntve a kérdés. Azóta sincs semmi konkrétum a XII. kerületet, illetve a XI. kerület egy részét magában foglaló körzet kormánypárti jelöltjéről.

POLITIKA gulyás gergely fidesz magyar péter steiner attila hegyvidék orbán viktor Varga Judit Lázár János
Kapcsolódó cikkek

Lehet, hogy Magyart idegesítené Varga Judit visszatérése, de a kegyelmi botrány miatt ez őrült kockázat a Fidesznek

Kétélű fegyver lehet a volt politikus visszahozatala: fel lehet építeni egy sztorit vele Magyar Péter ellen, de közben újból fókuszba helyezné a kegyelmi ügyet. Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont, és Hann Endre a Medián ügyvezető igazgatója is úgy vélik, a Fidesz kétségbeesését és gyengeségét mutatja az ötlet.

Windisch Judit
POLITIKA

Gulyás Gergely bejelentette, hogy Varga Judit egyelőre nem tér vissza

Egy győri rendezvényen jelentette be, hogy Varga „továbbra is elkötelezett”, de a közéletbe egyelőre nem akar visszatérni.

Haász János
belföld