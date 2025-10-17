Magyar Péter: „A volt feleségem bölcsen visszautasította Orbán Viktor kéretlen udvarlását”

Magyar Péter Tusványoson Varga Judittal 2022-ben Fotó: Németh Dániel/444

Miután több hónapnyi lebegtetés és egyre hangosabb fideszes szurkolás után úgy tűnik, hogy Varga Judit nem tér vissza a politikába, Magyar Péter ezt úgy kommentálta: „A volt feleségem bölcsen visszautasította Orbán Viktor kéretlen udvarlását.”

Korábban többen spekuláltak arról, mi lenne, ha Vargát konkrétan egyéniben indítaná el a Fidesz a volt férje körzetében, Hegyvidéken. Erre Magyar azt mondta, hogy ha ez bekövetkezik, akkor ő nem indul. De a megváltozott helyzetben lett jobb ötlete: „Most, hogy kiderült, hogy Európa leggazdagabb miniszterelnöke nem tud újra egy nő szoknyája mögé bújni, ideje lenne, hogy a leköszönő miniszterelnök összeszedje a Lázár János által emlegetett bátorságot és 30 év után elinduljon (ellenem) egyéni képviselőjelöltként a lakóhelye szerinti körzetben, a budai Hegyvidéken.”

Ezek után a miniszterelnököt annak jellegzetes fordulataival piszkálja: „Nem kell cidrizni! Ha tényleg annyi mindent tettek a polgári, európai, családbarát Magyarországért, ahogy azt naponta belekiabálja a propagandába, akkor ez a körzet sima menet lesz Önnek… Nos? Bevállalja pacekba, egy az egyben, bátor utcai harcos jeligére? Vagy marad a bujkálás és a sunnyogás?”

Bár Gulyás Gergely márciusban állította, hogy Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár lesz Magyar Péter ellenfele egyéniben, Steiner Tusványoson azt mondta a 444-nek, még nincs eldöntve a kérdés. Azóta sincs semmi konkrétum a XII. kerületet, illetve a XI. kerület egy részét magában foglaló körzet kormánypárti jelöltjéről.