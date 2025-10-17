Magyar Péter: Aki nem a Tiszára szavaz, az Orbán Viktor hatalomban tartására szavaz

A Tisza Párt elnökét a pénteki nyíregyházi fórumán kérdezték arról, hogy együttműködnének-e a parlamentben nem tiszás képviselőkkel. Magyar Péter kikötötte, hogy nem kötnek koalíciót. „Mi a magyar választókkal kötünk koalíciót”- tette hozzá. Bár szerinte nem sok párt fog bejutni a parlamentbe, de ha bejut, akkor megnézik. „Ha szükség van akár egy Alaptörvény-módosításhoz, akár a választójogi törvény módosítására, akár korrupcióellenes jogszabály megváltoztatására, akkor mi elő fogjuk terjeszteni a javaslatunkat, és várjuk az ellenjavaslatokat és a módosító javaslatokat.”

Magyar azt mondta, hogy a másoktól érkező javaslatokra nyitottan szeretnének kormányozni. Elmondta, hogy lesz egy tízpontos javaslatuk még a választások előtt a választójogi törvény módosítására, amihez akár a Mi Hazánktól, akár a DK-tól is várják a javaslatokat. Azt ígéri, hogy nem szavazógombokat keresnek a Tisza frakciójába, hanem olyanokat, akik kiállnak a saját településeikért, mert ilyen emberek képesek vitatkozni.

„Koalíciót nem szeretnénk kötni. A magyar emberek azt várják, hogy egy teljesen új garnitúra legyen, hogy egy valódi rendszerváltás legyen. Majd meglátjuk, hogy kik lesznek bent. Én nagyon remélem, hogy az emberek bölcsek, és látják, hogy aki ma nem a Tiszára szavaz, az Orbán Viktor hatalomban tartására szavaz.”

Magyar Péter ezen a fórumon is biztatta az embereket, hogy október 23-án vegyenek részt a Tisza Párt Nemzeti Menetén. Lázár Jánostól pedig azt kérte, hogy aznap legyen ingyenes a vasúti közlekedés: „Jöhessenek a fideszesek, jöhessenek a tiszások. Legyen egy fair verseny, nézzük meg, hol lesznek többen.” A hallgatóságának azt ajánlotta, hogy nyugodtan üljenek fel a fideszes buszokra, aztán menjenek át a tiszás rendezvényre.