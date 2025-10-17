Még a demokrata szavazók is támogatják Trump gázai terveit, de a szavazói jobban örülnének, ha belföldi témákkal foglalkozna

Az Associated Press–NORC Közpolitikai Kutatóközpont felmérése azt mutatja, hogy Trump látszólagos külpolitikai sikere még nem javította meg hazai megítélését. A válaszadók körülbelül fele, 47 százaléka, elégedett azzal, ahogyan Trump kezeli az izraeliek és a palesztinok közötti konfliktust. Ez 10 százalékpontos növekedés a szeptemberi 37 százalékhoz képest, és elsősorban annak köszönhető, hogy több demokrata kezdte pozitívabban megítélni Trump teljesítményét ebben a kérdésben.

A felmérésben még néhány saját szavazója is úgy nyilatkozott, hogy az elnöknek többet kellene tennie a gazdaság, az egészségügy és a bevándorlás kérdéseinek rendezéséért. A közvélemény-kutatást október 9. és 13. között végezték, még azelőtt, hogy Izraelben szabadon engedték volna a túszokat és a foglyokat, de már a tűzszüneti megállapodás bejelentése után.

Az amerikai kormány leállása már a harmadik hetébe lépett, az árak sokak számára még mindig túl magasak, és milliókat érintenek az egészségügyi megszorítások és kórházbezárások. Az új felmérés szerint az amerikai felnőttek mintegy 40 százaléka helyesli, ahogyan Trump összességében ellátja elnöki feladatait, ez nem változott szeptemberhez képest.

Ugyanakkor a júliusi AP–NORC-felmérés szerint az amerikaiak sokkal inkább a belföldi kérdéseket, például a gazdaságot, az egészségügyet, az adókat, az állami kiadásokat és a bevándorlást tartják „rendkívül” vagy „nagyon” fontosnak, mint a Közel-Kelet helyzetét. A júliusi kutatásban mindössze tízből négyen mondták azt, hogy a Közel-Kelet „nagyon fontos” számukra személyesen, miközben tízből kilencen vallották ugyanezt a gazdaságról.

A gazdaság terén az amerikai felnőtteknek mindössze körülbelül egyharmada elégedett Trump teljesítményével. Ez az arány egész második elnöki ciklusa alatt változatlan maradt. (APNews)