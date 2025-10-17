Orbán telózott Putyinnal, de hogy miről, rejtély

„Megtörtént az egyeztetés az orosz elnökkel. Az előkészületek gőzerővel zajlanak!” – ennyit közölt Orbán Viktor az előre beharangozott telefonbeszélgetéséről.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is közölte, hogy „Orbán úr is beszélt róla, hogy tárgyalni szeretne Putyinnal. Ez a telefonbeszélgetés most megtörtént”. A Kreml a közeljövőben közzé fogja tenni a beszélgetés részleteit, ígérte. Peszkov szerint Putyin és Donald Trump amerikai elnök találkozója a következő két héten belül megvalósulhat, a felek tisztában vannak vele, hogy ezt nem szabad sokáig halogatni.

Az orosz elnöki hivatal szerint a magyar kormányfő a telefonbeszélgetés során kifejezte készségét, hogy biztosítsa a feltételeket egy esetleges orosz-amerikai csúcstalálkozó megszervezéséhez Budapesten. Putyin fő vonalakban tájékoztatta Orbánt a Trumppal csütörtökön folytatott beszélgetésről, megjegyezve, hogy az amerikai féllel a közeli kapcsolatfelvételek során várhatóan „megvitatják a további lépések algoritmusát az ukrán válság békés rendezésének keresése kontextusában, szem előtt tartva a magyar fővárosban megtartandó orosz-amerikai csúcstalálkozót is”. A Kreml szerint az eszmecserét a magyar fél kezdeményezte - írja az MTI.

Szijjártó Péter egy sajtótájékoztatón válaszolt az amerikai-orosz tárgyalások körülményeire vonatkozó kérdésekre. Arról mi is írtunk beharangozó cikkünkben, hogy nem is olyan egyértelmű, Vlagyimir Putyin hogyan fog Magyarországra utazni. Igaz ugyan, hogy Magyarország bejelentette kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, de a hatályos jogszabályok alapján ez nem elég a tényleges kilépéshez: erről a kilépő országnak hivatalosan értesítenie kell az ENSZ főtitkárát, és az értesítés kézhezvételétől számított egy év múlva válik a kilépés jogilag érvényessé. Ez csak a jövő évi választások után, 2026 júniusában lesz esedékes. Persze, ahogy azt Takács Lili írja, aki nem él 15 éve egy kő alatt, annak meg se fordul a fejében, hogy az Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött Vlagyimir Putyint bármi retorzió érné Budapesten. Az sokkal érdekesebb kérdés, hogy milyen légtereken keresztül tud majd Magyarországra érkezni.

Nos, erről a magyar külügyminiszter azt mondta:

„Vlagyimir Putyin elnököt is tisztelettel várjuk, természetesen, biztosítjuk számára, hogy Magyarországra belépjen, itt sikeres tárgyalást folytasson, majd pedig hazatérjen. Semmilyen egyeztetésre nincsen szükség senkivel, mi szuverén ország vagyunk.”

Azt is közölte, hogy a budapesti Trump-látogatástól függetlenül áll még a washingtoni meghívás, szerveződik egy külön Trump-Orbán megbeszélés a Fehér Házba is.