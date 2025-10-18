Hankó Balázs soron kívüli választ vár az ELTE rektorától azután, hogy megzavarták egy izraeli történész előadását

„Minden provokációt csírájában kell elfojtanunk!” – írta Hankó Balázs a kulturális és innovációs miniszter a Facebookon.

Hankó Balázs miniszter. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A miniszter arra reagált, hogy csütörtökön egy palesztinpárti tiltakozás miatt nem tudta megtartani előadását az ELTE Bölcsészettudományi Karán Alexander Yakobson, a Jeruzsálemi Héber Egyetem történésze. A „Diverzitás és demokrácia az izraeli társadalomban” kurzus első előadását Yakobson elkezdeni sem tudta, a Szombat beszámolója szerint öt, palesztin kendőt viselő személy hangos zajongásba kezdett. Egyikük angolul kiabálva közölte a jelenlévőkkel, hogy nem fogja megengedni, hogy az egyetemen „politikai propagandát” folytassanak a „népirtás mellett”. Az előadást végül felfüggesztették.

Hankó felszólította az egyetem vezetését, hogy haladéktalanul vizsgálja ki a történteket. „Magyarország békés ország. Aki Magyarországra jön annak ezt tiszteletben kell tartania. A Kormány elkötelezett abban, hogy ez így is maradjon, hogy erre a világon mindenhol bizton számíthassanak” – írta. A miniszter mellékelte a Darázs Lénárd rektornak írt levelét, ebben felszólította az intézmény vezetését arra is, hogy vonja felelősségre az atrocitásban érintett egyetemi polgárokat, továbbá gondoskodjon arról, hogy a jövőben valamennyi kurzus, előadás és nyílt rendezvény során biztosított legyen a békés egyetemi környezet.

„Kérem, a vizsgálat eredményéről és a megtett intézkedésekről soron kívül, de legkésőbb 2025. október 22-éig tájékoztatni szíveskedjen!” – írta a miniszter a rektornak.

A magyar kormány nem engedélyezi a palesztinpárti tüntetéseket, de volt már példa hasonló tiltakozásra. Tavaly májusban az október 7-ei terrortámadásról szóló budapesti konferenciát zavarták meg palesztinpárti aktivisták, két embert el is vittek a rendőrök.