16 darab jól megtermett vaddisznót számolt meg a békés budai polgár az otthona kapujában

Olvasónk, Attila szombaton késő este érkezett meg budai, XII. kerületi otthonához, amikor meglepetés érte. Ezt írta a 444-nek: „Leparkolás után gyanútlanul kiszálltunk az autóból, és körülbelül tőlünk 10 méterre, pont a házunk bejáratanál találkoztunk szembe ezzel a vaddisznócsordával. Gyorsan visszamenekültünk a kocsiba, a felvétel már onnan készült, ahogyan elmennek mellettünk.”

Attila 16 darab állatot számolt meg, ami még a mai vaddisznó-elszaporodásos időkben is szép számnak tűnik egyszerre. A népes konda ugyanakkor, mint az egyedek komótos mozgásából látható, egyáltalán nem izgatta fel magát:

Arról, hogy miért és hogyan lett ennyi városi vaddisznó az utóbbi időben, és hogy mit lehetne vagy kellene kezdeni velük, ebben az alapos cikkünkben írtunk nemrégiben.