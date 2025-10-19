Beleszólhat a Fidesz és a Tisza küzdelmébe a mesterséges intelligencia?

Fotó: Kovács Bendegúz/444

Látványosan megsokasodtak a mesterséges intelligenciával generált tartalmak a kampányban, és senki nem töri magát azért, hogy segítsen megkülönböztetni illúziót valóságtól.

Ukrán zászlót lobogtató vagy épp látványosan kigyúrt Magyar Péter, felpofozott Hadházy Ákos, (gyanúsan) gördülékenyen fogalmazó fideszes képviselő (vagy annak klónja) – és végtelenségig lehetne folytatni a sort. Látványos videómontázsokban mutatjuk be, hol tart már a mesterséges intelligencia.

Miben írja újra a kampányt az A.I. és hogyan lehet megkülönböztetni a valóságot a virtuális káprázattól? Ezt beszéli ki a hétfő reggeli adásban Rényi Pál Dániel és Herczeg Márk, akik egyszer már (két és fél éve) megkongatták a harangot.

