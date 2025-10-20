Hiába kérték a mozdonyvezetők, egy év alatt sem javították a MÁV-nál az elromlott műszert - hat utas sérült meg a robbanásban

Hiába jelezték többször is a mozdonyvezetők, hogy nem működik a hőmérséklet-ellenőrző a BZ motorkocsiban, a műszert egy év alatt sem cserélték és nem is javították meg. Ez volt az egyik oka a most közzétett jelentés szerint annak a vasúti balesetnek, ami 2023 júliusában történt Hodásznál. A Debrecenből jövő személyvonat aznap azért nem tudott továbbmenni, mert a mozdony hűtővíztartálya felrobbant. A gőz az utastérbe is beáramlott, emiatt négyen könnyebb, ketten súlyos égési sérüléseket szenvedtek.

Mint a Magyar Hang írja, a Lázár-minisztérium alá tartozó Közlekedésbiztonsági Szervezet a balesetről a MÁV-ra nézve is kellemetlen megállapításokat tett. Jelentésük szerint a balesetet több tényező okozta, de a legsúlyosabb mulasztás a hőmérséklet-ellenőrző műszer hibája volt, amit a többszöri jelzés ellenére sem javítottak meg. Emiatt a mozdonyvezetők menet közben csak akkor vették észre a túlmelegedést, ha a vészleállító rendszer már egyszerűen lekapcsolta a mozdonyt. Ilyenkor utánpótlásként sima csapvízzel pótolták a hűtővizet, ami miatt a tartály fala fokozatosan elvékonyodott.

Mint a Magyar Hang írja, jelentés arra is rámutat, amit a szakértők a hibák normalizálásának hívnak: miután a vasúti alkalmazottak hiába jelzik visszatérően a problémákat, megoldás, javítás híján megtanulnak azokkal együtt dolgozni - ez azonban balesethez vezetett.